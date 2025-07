'Patriota', clã Bolsonaro conspirou com Trump para jogar o Brasil no caos

Não menos bizarra é a declaração de Tarcísio de Freitas, que, na busca pela benção de Jair para disputar a Presidência da República em 2026, rifa a democracia e a economia. Após vestir um boné de Trump na posse do norte-americano, com o lema "Fazer a América Grande de Novo", e celebrar quando o presidente dos EUA criticou o Brasil pelo julgamento contra Bolsonaro, o governador agora diz que a culpa é do atual governo. "Lula colocou sua ideologia acima da economia, e esse é o resultado", disse no X.

Ou seja, o campo político do qual faz parte se alinha incondicionalmente a Washington DC, conspirando contra a economia e a democracia brasileiras, os EUA usam isso como justificativa para garantir vantagens para si, e a culpa é da vítima. Dupla vítima, porque Lula pode ter um milhão de defeitos, mas não tentou virar a mesa quando perdia eleições, pelo contrário, foi alvo disso.

O STF não vai mudar o julgamento de Jair por tentativa de golpe devido às tarifas de 50% impostas contra o país. E o Brasil continuará negociando, mas sem permitir interferência de outro Estado em nossa democracia. No fim do dia, a ação do clã Bolsonaro trouxe apenas sofrimento ao povo que diz amar. "Bolsonaro acima de tudo" e "America First" mostram que são seus verdadeiros lemas.

Como disse aqui ontem, caso saiba comunicar isso de forma clara à população, o governo Lula pode colar em Jair a pecha de traidor, gerar uma identidade reativa e criar caldo de insatisfação junto aos patriotas de verdade - que não gostam de outro país dizendo o que o Brasil deve ou não deve fazer, muito menos de quem ataca postos de trabalho por aqui.

Um exemplo disso aconteceu no Canadá, quando Trump começou a defender que ele se tornasse o 51º estado norte-americano. Os conservadores, que estavam liderando as pesquisas, desabaram, e o povo manteve os liberais no poder.

Para o clã Bolsonaro, "democracia" é poder tentar golpes de estado e sair impune. E "patriota" é aquele que conspira contra os interesses econômicos e sociais do seu país em benefício de si mesmo.