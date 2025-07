Trump faz esquerda vencer direita na disputa das ruas, com 15 mil vs 12 mil

A esquerda reuniu mais gente no protesto "O Brasil é dos brasileiros", na avenida Paulista, nesta quinta (10), do que a direita, no domingo, 29 de junho, no ato em defesa de Jair Bolsonaro, que está sendo julgado pelo STF por tentar um golpe de Estado. E o culpado por isso é Donald Trump.

O ato de hoje contou com 15,1 mil manifestantes, às 19h30, momento de maior concentração de público. Além da crítica contra o tarifaço de Trump, o ato também defendeu a taxação dos super-ricos e o fim da jornada 6 por 1. Já o protesto da direita juntou 12,4 mil pessoas em seu pico, às 15h40.

Os números são do Monitor do Debate Político do Cebrap e da Universidade de São Paulo junto com a ONG More in Common. Em ambos os casos, a contagem foi feita a partir de fotos aéreas analisadas com software de inteligência artificial.