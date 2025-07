Lula agradece 'gol contra' de Eduardo Bolsonaro no tarifaço de Trump

A conexão da ação de Eduardo com os interesses de Jair se deu pelo próprio ex-presidente, que já confirmou ter mandado R$ 2 milhões para manter o filho nos EUA enquanto ele está realizando as articulações.

O deputado e seus aliados vêm criticando Tarcísio de Freitas por estar se movimentando na questão do tarifaço. Presidenciável, o governador paulista quer aparecer bem na fita apoiando Jair, mas também com empresários e trabalhadores, vendendo-se como alguém capaz de resolver o problema - por mais que a questão seja de competência federal. Eduardo crê que isso tira a faca do pescoço do país, que ele ajudou a colocar, antes que o Congresso aprove uma anistia.

No meio do furdúncio, Lula marca o segundo gol em poucas semanas (o primeiro, foi no debate sobre ricos vs pobres), o que é uma boa notícia para um governo que estava nas cordas e com baixa popularidade.

Em tempo: Seria melhor que Eduardo e Tarcísio escolhessem um outro método para decidir quem será o candidato de Bolsonaro. Prévias, talvez? Uma série de cinco partidas de truco? Por enquanto, quem sai perdendo com uma nação estrangeira cacetando nossa economia sob a justificativa de salvar da cadeia um homem que tentou um golpe são os trabalhadores e os empresários de São Paulo e do Brasil.