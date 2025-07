Anistiar Bolsonaro sob chantagem é como soltar membro do PCC após 'salve'

O ex-presidente Jair Bolsonaro assumiu que o tarifaço de 50% de Donald Trump sobre os produtos brasileiros são "sanções", em postagem em suas redes sociais neste domingo (13). Reafirma, dessa forma, algo que o ministro Alexandre de Moraes, relator do seu processo por tentativa de golpe de Estado no STF, já está careca de saber: o clã Bolsonaro agiu nos EUA para punir o Brasil a fim de interferir no julgamento.

Ao tratar do tarifaço de Trump, Bolsonaro postou: "O tempo urge, as sanções entram em vigor no dia 1° de agosto. A solução está nas mãos das autoridades brasileiras. Em havendo harmonia e independência entre os Poderes nasce o perdão entre irmãos e, com a anistia também a paz para a economia".

Ele sempre disse que colocaria a liberdade acima de tudo, o que não falou é que se referia à sua liberdade pessoal e apenas a liberdade dele mesmo e acima até dos interesses da pátria. Por jogar contra a economia e os empregos do país em nome da é traição quanto , também é chantagem da grossa.