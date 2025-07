Bolsonaro queria economia acima da vida, agora quer Jair acima da economia

Ao tratar do tarifaço de Trump em suas redes sociais, Bolsonaro mostrou que sabe que a medida vai atingir a economia: "Não me alegra ver nossos produtores do campo ou da cidade, bem como o povo, sofrer com essa tarifa de 50%". Mas priorizou a si mesmo: "O tempo urge, as sanções entram em vigor no dia 1° de agosto. A solução está nas mãos das autoridades brasileiras. Em havendo harmonia e independência entre os Poderes nasce o perdão entre irmãos e, com a anistia também a paz para a economia".

O clã Bolsonaro vem repetindo que Trump só devolverá a nossa economia desse sequestro caso o STF interrompa o julgamento ou o Congresso Nacional aprove uma anistia que beneficie Jair.

Triste um país em que sua economia se ajoelha às necessidades não de seu povo, mas de uma única família.