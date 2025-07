Dez razões para condenar Bolsonaro por golpe de Estado, segundo a PGR

3) Porque o golpe foi posto em marcha - Não foi uma ideia vaga, mas uma operação ativa e concreta. Havia minutas de decretos de exceção, planos de prisão de autoridades, substituições ilegais de ministros e até rascunho de discurso para Bolsonaro ler após o golpe consumado. E tudo isso, segundo a PGR, está documentado nos autos.

4) Porque não precisava dar ordem escrita para tudo - As alegações finais da PGR lembram que a tentativa de golpe não exige que o presidente assine uma ordem explícita — basta colocar a máquina em marcha. E isso ele fez, de forma persistente, discursando, reunindo aliados, convocando militares e, claro, negando o resultado da eleição desde muito antes das urnas serem abertas.

5) Porque usou a máquina pública contra a democracia - A Polícia Rodoviária Federal foi usada para dificultar o acesso de eleitores do adversário às urnas, por exemplo. A Abin, para vigiar adversários políticos. As Forças Armadas, para pressionar ministros e disseminar dúvidas sobre as urnas eletrônicas. Tudo isso consta na denúncia, com nomes, datas e cargos.

6) Porque deslegitimou as eleições como tática de golpe - Os ataques às urnas eletrônicas não eram mero exercício retórico. O MPF afirma que os discursos contra o sistema de votação tinham o objetivo de "gerar estado de coisas favorável a providências de desrespeito, pela força, do resultado apurado nas eleições de 2022".

7) Porque instigou a violência com método e persistência.

Caminhoneiros parados à força, atentados a bomba, acampamentos em frente a quartéis, ameaça a ministros do STF, tumultos pós-eleição e, por fim, a invasão de 8 de janeiro. Para a PGR, tudo isso é parte de uma sequência, não obra do acaso. Foi o clímax de um plano de poder feito sob medida.

8) Porque o 8 de janeiro de 2023 não foi espontâneo, mas arquitetado - O "apogeu violento", como escreve a PGR, foi o ataque às sedes dos Três Poderes, com depredação meticulosa e apoio tácito de forças de segurança. E não foi um raio em céu azul, mas o desfecho daquilo que Bolsonaro e aliados vinham alimentando havia meses.