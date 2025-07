PGR dá banana para tarifaço de Trump ao pedir cana pesada para Bolsonaro

A Procuradoria-Geral da República não só ignorou os ataques ao Poder Judiciário por parte de Donald Trump, que tratou o Brasil como uma republiqueta bananeira ao aplicar uma chantagem vagabunda para livrar seu aliado Jair Bolsonaro da cadeia, como decretou uma banana para o norte-americano ao passar uma régua pesada sobre o ex‑presidente.

O procurador‑geral Paulo Gonet protocolou as alegações finais com o pedido de condenação de Bolsonaro e mais sete réus do núcleo central do golpe no Supremo Tribunal Federal nos últimos minutos desta segunda. Pediu condenação do ex-presidente pelos crimes graves contra os quais é acusado: organização criminosa armada, abolição violenta do Estado democrático, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Um robusto documento de mais de 500 páginas foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes, e a próxima etapa é aguardar o desfecho das defesas. As penas somadas podem ultrapassar 40 anos de prisão.