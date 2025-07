Com ‘diplomacia das armas’, Israel evita embargo do Brasil, diz pesquisador

E uma coisa muito importante foram os acordos de comércio. Israel conseguiu fazer um com o Mercosul, o que o aproximou dos mercados brasileiro e argentino, principalmente. Há um com o México, através do Nafta [o finado tratado de livre-comércio entre Canadá, EUA e México], e um com a Colômbia.

Você trata do conceito de "diplomacia das armas" de Israel. Como isso funciona?

O conceito busca explicar como um país pequeno, que não tem uma economia muito diversificada, consegue ter uma relevância para a política internacional como Israel tem - do Azerbaijão ao Vietnã, da Itália ao Brasil. Isso ocorre muito por causa das suas relações militares. Israel tem uma superioridade tecnológica militar muito grande, fruto de uma política norte-americana que deu ajuda ao país. Esse desenvolvimento tecnológico fez dos territórios palestinos um laboratório para o desenvolvimento de armas israelenses. Com isso, Israel se torna um grande vendedor de armas que são testadas em campo, com eficácia comprovada. Diversos países do mundo que precisam que os seus estados se reforcem militarmente no combate a terroristas e traficantes, além de ameaças globais e transnacionais, vão manter relações com Israel. Não só de olho no comércio, mas também como uma forma de relações públicas, para mostrar à sua população civil que está fazendo algo.

Isso foi muito forte no caso indiano. A Índia, de longe, é quem tem mantido mais relações militares com Israel nos últimos anos e, consequentemente, isso vai enfraquecendo a força da pressão de grupos pró-Palestina no país. A Índia obteve independência no mesmo contexto em que a luta palestina teve ascensão, ambos países colonizados pelo Reino Unido. A Índia de Nehru [ex-primeiro-ministro e importante personagem da independência] foi muito solidária com a causa palestina. Só que o país começou a enfrentar a questão de terrorismo jihadista, salafista, muçulmano. E isso foi uma das razões para a ascensão da extrema direita, em particular do primeiro-ministro Modi, que é o atual governante. Israel conseguiu se posicionar no mercado indiano e se tornar um grande provedor de táticas, técnicas e tecnologias de contraterrorismo. Então o nacionalismo hindu, islamofóbico, foi se alinhando ao nacionalismo sionista, judaico, também islamofóbico.

E como isso funciona na América Latina?

A gente vê uma reminiscência muito grande da Guerra Fria, mas também um entrelaçamento com os Estados Unidos, como no caso da Colômbia e do México, que são países com grande influência israelense, muito por causa da sua histórica proximidade com Washington. Isso foi enfraquecendo posições pela Palestina porque as Forças Armadas são um grupo permanente dentro do Estado, que vão agir para conter qualquer fortalecimento de um movimento pró-Palestina que busque, de alguma forma, enfraquecer relações militares com Israel. Para eles, isso criaria uma vulnerabilidade para a segurança nacional. O discurso da segurança nacional, do combate a grupos armados, é questão muito forte aqui na América Latina, em particular para grupos de direita, que vão apoiar as relações com Israel. Vale lembrar que as Forças Armadas, historicamente aqui na América Latina, interferem muito na política.