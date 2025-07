Graças a Trump, Lula vai se consagrar como defensor de Pix e ‘blusinhas’

Qual a relação entre uma tentativa de golpe de Estado e blusinhas?

1) O clã Bolsonaro faz conluio com Donald Trump para salvar a pele de Jair, que tentou um golpe de Estado.



2) Trump baixa um tarifaço carimbado com a cara de Bolsonaro, colocando em risco dezenas de milhares de empregos e dezenas de bilhões de dólares em receita de empresas.



3) Tarcísio de Freitas, por enquanto, o principal rival de Lula em 2026, mete o boné do Trump, depois elogia o norte-americano por pressionar o Brasil em nome de Bolsonaro, daí sugere que o STF libere Jair para ir aos EUA negociar a crise sendo que foi Jair quem criou a crise.



4) Lula recupera uma parte da popularidade perdida e ganha de presente uma bandeira para o resto do seu governo: a defesa da soberania nacional contra os entreguistas. Galera dos movimentos sociais grita: nós avisamos!



5) O repúdio da sociedade é tão estridente que parte do centrão toma distância de Jair, pois o centrão é, acima de tudo, um sobrevivente. Lula aproveita e jogar um "oi, sumido" para ele.



6) Nesse contexto, a Procuradoria-Geral da República pisa no acelerador e apresenta alegações final, com mais de 500 páginas, pedindo Bolsonaro no xilindró, com penas que podem ultrapassar 40 anos.



7) Trump dobra a aposta e abre uma investigação contra o Brasil, reclama do PIX, que é uma paixão nacional maior que samba, futebol e caipirinha. E ainda ameaça meter a mão peluda na rua 25 de março, templo do consumo popular.

8) Acusado nas redes sociais de ser antipatriota e entreguista, Bolsonaro dá uma entrevista aos gritos, à CNN, agindo como tigrão. Em nada parecia aquele gatinho manso que depôs para Alexandre de Moraes no STF.



9) Lula foi acusado de querer taxar o PIX. Agora, Bolsonaro é acusado de fazer conluio com Trump para acabar com o PIX para favorecer o WhatsApp Pay.