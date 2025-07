Congresso aprova boiada e dá ao mundo desculpas para barreiras comerciais

Alguma coisa deve ser vetada por Lula, como a descentralização para estados e municípios do licenciamento, mas a maioria dos vetos será derrubada pelo Congresso. E, no final, o caso será judicializado no STF porque é flagrantemente inconstitucional. Quem queria mudança em nome da segurança jurídica, que sente e espere.

O projeto permite a emissão automática de licenças com base na autodeclaração do empreendedor, sem qualquer análise técnica prévia, com exceção de projetos de alto risco. O STF já havia dito que mecanismos como esse só podem ser aplicados em casos de baixo risco. Ou seja, vai dar pau.

Há dispensa para uma série de atividades agropecuárias, bastando o preenchimento de um formulário autodeclaratório sem qualquer verificação sobre impactos ambientais. Parlamentares afirmam que isso será controlado pelo aumento de punição e de fiscalização - como se, no Brasil, infratores ambientais pagassem as multas que recebem.

Sem falar do enfraquecimento de condicionantes ambientais para prevenir, mitigar e compensar impactos, a limitação da responsabilidade do empreendedor diante de danos, a renovação automática de licenças ambientais e a já citada transferência para municípios e estados da decisão do que deve ser licenciado. Em suma, uma abertura de porteira. Não à toa isso está sendo chamado de a "mãe de todas as boiadas".

O texto final acatou, aliás, emenda sugerida pelo presidente da casa, Davi Alcolumbre, para acelerar o licenciamento de empreendimentos classificados como estratégicos através de decreto do governo federal. Ou seja, para conseguir liberar a exploração de petróleo na costa da Amazônia no Amapá, o projeto vai acabar colocando em risco o restante do país.

E o projeto também retira a proteção de territórios indígenas e quilombolas que ainda estão em processo de demarcação. O agronegócio arcaico, a mineração de pilhagem, o povo que gosta de obras para desviar emendas amanheceram em júbilo após a aprovação do projeto na madrugada desta quinta (17).