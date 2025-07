Para Lula, Trump age como 'dono do Brasil' e Bolsonaro, 'traidor da pátria'

Mas também que atuará para não permitir que as plataformas digitais norte-americanas desrespeitem a lei brasileira, protegerá o Pix das ameaças impostas pelos EUA e frisou que o desmatamento não pode ser usado para punir o país porque vem sendo combatido.

Afirmou que o ataque de Trump gerou união nacional de empresários, trabalhadores, sociedade civil, políticos. E que estrangeiros não vão impor sua vontade por aqui porque "o Brasil tem um único dono, o povo brasileiro".

Poucas horas antes do pronunciamento, o presidente norte-americano validava tudo o que Lula diria a seguir. A pedido do deputado federal Eduardo Bolsonaro, ele publicou uma carta aberta, em sua rede social, ordenando a interrupção do julgamento de Jair. Ou seja, agindo como se fosse dono do Brasil.

Deixou claro que sua ameaça tarifária tem cunho político, não econômico. E, ao final, disse que estará nos "observando atentamente", como se precisássemos de tutela. Melhor do que isso, só se vestisse um boné com o slogan "Lula 2026".

Se o ministro Sidônio Palmeira, que cuida da comunicação de Lula, não mandar tacos de golfe novos para Donald Trump e latas de leite condensado para Jair Bolsonaro, em agradecimento, será uma tremenda injustiça.