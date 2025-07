Lula promete taxar Google e Zap após ameaça de Trump em taxar café e avião

A ideia de taxar as big techs, citada por Lula, nesta quinta (17), em meio às reações do seu governo ao tarifaço imposto pelos EUA ao Brasil, não é nova. Foi confirmada em agosto do ano passado por Dario Durigan, secretário-executivo do Ministério da Fazenda. Mas, ao lembrar que ela existe, o petista manda um recado às grandes empresas de tecnologia que esperam se beneficiar da chantagem que Donald Trump está fazendo para ajudar Jair Bolsonaro.

Vivendo um embate com o STF pelo privilégio de operar no Brasil sob a lei norte-americana (o que, para elas, seria muito mais barato), as big techs são citadas na carta-ameaça de Trump que estabeleceu os 50% de tarifa sobre os nossos produtos importados por eles.

Durigan avaliou, naquele momento, que "há maturidade no processo [de taxação de big techs] no mundo que a gente precisa trazer para o Brasil". Citou a questão como um dos pilares de recomendações da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), que propõe a taxação mínima de 15% das multinacionais pelos países onde elas atuam. O que, contudo, depende de uma articulação internacional.