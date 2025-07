Pedido de Bolsonaro a Trump tornou vingança ao STF em traição à pátria

Sanções contra o STF vieram, como o esperado bloqueio dos vistos, e deve chegar o cancelamento de cartões de crédito de Moraes. Mas também o tarifaço que levará desemprego para centenas de milhares de trabalhadores, além da perda de dezenas de bilhões de reais para empresários. Qualquer marmota com problemas de cognição sabe que tarifa é a língua que Donald Trump fala na geopolítica. O clã faltou a essa aula ou, sinceramente, não se importa.

Caso a pancada tivesse vindo apenas sobre membros do Poder Judiciário, a afronta à nossa soberania seria um problema para as instituições. Muito provavelmente o Brasil teria que se defender em tribunais federais nos Estados Unidos e em organismos multilaterais, uma vez que não faz sentido reciprocidade, aplicando o mesmo tratamento a juízes da Suprema Corte de lá.

Do ponto de vista pragmático, a esmagadora maioria do país apenas diria "lamento", e o jogo seguiria. Pouca gente perderia o sono para além daqueles envolvidos nas discussões políticas nacionais, por mais grave que seja esse tipo de ataque de natureza política e ideológica vindo de um país que se diz uma democracia e que se apresenta como amigo.

Mas a partir do momento em que trabalhadores e empresários foram colocados na guilhotina por Trump atendendo, ao pedido de sanções do clã Bolsonaro, o problema de oito ministros do STF (ao que tudo indica, salvaram-se André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux, bem quistos pelo bolsonarismo) e do procurador-geral da República, Paulo Gonet, e de suas famílias, tornou-se também o drama de outros milhões.

Por conspirar junto com seu filho, incitando Trump a atacar o Brasil, Jair ganhou do STF uma tornozeleira a pedido da PGR. Saiu barato, pois caberia cadeia. Mas o bolsonarismo se derrama em lágrimas nas redes como se traição contra a pátria não fosse crime grave.

Faltam 13 dias para o tarifaço fazer efeito. De um lado, o governo brasileiro, com o vice-presidente Geraldo Alckmin à frente, tenta negociar com os EUA. Do o outro, o bolsonarismo exige mais sanções, pedindo para as tarifas contra os produtos brasileiros aumentarem de 50% para 100% e que seja bloqueado o acesso a GPS de todos os celulares.