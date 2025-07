Tornozeleira ajudou Brasil a despir bolsonarismo de seu falso patriotismo

Após Jair Bolsonaro ganhar uma tornozeleira por conspirar com uma nação estrangeira contra os interesses do Brasil, tudo para se ver livre da cadeia após tentar um golpe de Estado, seus aliados avisam que a aposta será dobrada e Trump vai causar dor e sofrimento junto à população. Ou seja, a tornozeleira despiu o bolsonarismo de seu falso patriotismo.

Aliados do clã Bolsonaro avisam que o tarifaço passará de 50% a 100%, vistos para cidadãos comuns serão negados, brasileiros que trabalham nos EUA serão deportados e o uso de satélites norte-americanos passará a ser bloqueado - o que dificultará as telecomunicações e o funcionamento de GPS até em celulares. Há um pessoal que goza com o canhão alheio defendendo até invasão militar.

Sanções individuais impostas a membros do Poder Judiciário são bizarras e atacam nossa soberania, pois são adotadas para forçar um país independente a agir como colônia norte-americana. Mas não afetam o cotidiano da esmagadora maioria da população brasileira e, por isso, contam com baixa resposta popular. O mesmo não pode ser dito de ataques que tornam um inferno a vida de trabalhadores, empresários e cidadãos em geral, criando fome e caos.