Bolsonaristas pedem para esconder Trump porque traição ao Brasil pegou mal

Para não causar constrangimento, justificaram que Trump não era o foco e que aquele não era o local apropriado.

A base bolsonarista no Congresso mostra, dessa forma, que entende que as sanções impostas pelos Estados Unidos sob justificativa de pressionar o Brasil para interromper o julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado podem cair como uma bomba contra eles mesmos. E indica que sabem que isso representa um presente para Lula, que vem explorando a traição do clã Bolsonaro contra os interesses nacionais.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que se mudou para os EUA a fim de articular punições ao STF, chegou a afirmar que as sanções impostas por Trump eram resultado de suas ações e disse que o presidente norte-americano estava correto ao adotá-las. Jair Bolsonaro bancou a estada do filho, transferindo a ele R$ 2 milhões.

O bolsonarismo vem tentando jogar a responsabilidade em Lula pelo tarifaço. Contudo, a recuperação da aprovação do presidente, detectada por institutos de pesquisa após a pedrada de Trump no Brasil, mostra que, com exceção da militância bolsonarista e antipetista, a população não polarizada vem concordando com a atuação do petista na crise.

Os deputados resolveram erguer a bandeira como gesto de protesto contra a decisão do presidente Hugo Motta de proibir sessões de comissões durante o recesso parlamentar. Elas seriam usadas por eles como plataforma de defesa de Jair Bolsonaro, em um momento em que o ex-presidente recebeu uma tornozeleira eletrônica por atrapalhar o julgamento em que é réu, atentar contra a soberania em conluio com os EUA e demonstrar risco de fuga.

Diante do medo de se vincularem à bandeira de Trump, fica a pergunta: com o avanço da conspiração do governo dos Estados Unidos junto com o clã Bolsonaro contra as instituições e os interesses brasileiros, quanto tempo levará até o mesmo acontecer com símbolos do próprio Jair?