Bolsonaro ser condenado por sexualizar adolescentes é 'suprema humilhação'

Jair Bolsonaro chamou de "suprema humilhação" a tornozeleira eletrônica que foi obrigado a usar devido aos ataques ao Brasil e ao STF para interromper seu julgamento por golpe de Estado. Estava enganado. Suprema humilhação é uma pessoa que se diz defensor da família ter sido condenado, nesta quinta (24), por dizer que "pintou um clima" entre ele e adolescentes venezuelanas.

Mais humilhação ainda é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios ter obrigado o ex-presidente a se abster de "empregar conotação sexual a quaisquer situações envolvendo crianças e adolescentes, mediante palavras, gestos ou ações que as estigmatizem, as exponham ou as submetam a associação com práticas sexuais". Rapaz...

Ele foi condenado a pagar R$ 150 mil de indenização por danos morais coletivos por ter usado essa expressão e também por ter incitado crianças a realizarem gestos de armas com as mãos durante a campanha eleitoral de 2022. Por causa disso, a Justiça o proibiu de "constranger crianças e adolescentes em eventos públicos a reproduzirem gestos violentos".