De bets a grana pública, Gusttavo Lima virou mecanismo para drenar pobre

O sertanejo Gusttavo Lima não é apenas uma dos cantores mais ouvidos e queridos do Brasil, mas também um mecanismo para tirar dinheiro de pobre. E aqui não estou falando do cidadão que gasta seu salário com ingressos de shows ou camisetas do artista, mas dos recursos públicos que fluíram de prefeituras do interior que o contrataram. E de sua ligação com bets, que arrancam até o último centavo de trabalhadores.

Reportagem de hoje do incansável Tiago Mali, no UOL, mostra que São Luiz do Anauá, município de 7 mil habitantes em Roraima, gastou uma mundo de dinheiro para construir um nababesco portal na entrada da cidade para uma festa que receberia 50 mil pessoas e um show do cantor.

O portal (inspirado na residência de estilo neoclássico de Gusttavo Lima em Goiás) ficou inacabado, assim como uma série de obras em Anauá. O show não veio e, tempos depois, a cidade decretou calamidade financeira — apesar de ser a que proporcionalmente mais recebeu emendas de parlamentares nos últimos cinco anos.