Israel mata crianças de fome em Gaza enquanto mundo debate o nome do crime

Os que não foram mortos em Gaza pelas bombas e balas das Forças de Defesa de Israel agora estão morrendo por falta de comida. Hospitais do território registraram mais nove mortes por fome e desnutrição nas últimas 24 horas, aumentando para 122 o número de óbitos por inanição, a maioria nas últimas semanas, segundo dados do Ministério de Saúde local. Quem diria que um cerco prolongado contra um território pobre com mais de dois milhões de habitantes mataria de fome, não é mesmo?

Com isso, aumentou a pressão do mundo sobre o governo Benjamin Netanyahu e seu aliado, Donald Trump, por um cessar-fogo. Mas até agora o mesmo mundo tem gasto mais tempo na discussão se estamos vendo um crime de guerra, um atentado contra a humanidade, uma limpeza étnica ou um genocídio do que obrigando Israel a interromper a matança.

Dessa forma, o açougueiro de Tel Aviv continua operando seu matadouro a céu aberto, contando com armas e apoio geopolítico dos Estados Unidos.