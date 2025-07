Alvo de elite tacanha, Bolsa Família ajuda a tirar Brasil do mapa da fome

O Brasil saiu do mapa da fome, segundo o relatório "O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo", divulgado nesta segunda (28), pela FAO, a agência das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Isso não significa que não exista fome no país, mas que ela representa menos de 2,5% da população.

Um dos elementos apontados foi a renovação de investimentos em políticas sociais, com impacto direto na redução da fome e da insegurança alimentar. Segundo a ONU, ela teve especial importância para a superação da crise alimentar pós-pandemia de covid-19.

No triênio analisado (2022 a 2024), os programas sociais tiveram aumento no que é pago por família —o que começou no Auxílio Brasil e se estendeu com os R$ 150 pagos a mais por cada criança de até seis anos no Bolsa Família. Também houve melhora no Cadastro Único e obrigação de cumprir condicionantes de saúde e educação.