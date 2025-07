Governadores da direita ignoram chantagem de Trump para salvar Bolsonaro

0:00 / 0:00

Os governadores poderiam ter criticado a diplomacia sob Lula e as opções de política comercial do atual presidente e, ao mesmo tempo, bater duramente na tentativa de interferir nas decisões do país e na traição cometida pelo clã Bolsonaro, que colocou pátria (os EUA), família (a própria) e liberdade (a de Jair) acima de empregos e negócios de milhares de brasileiros.

Optaram, de olho nos votos bolsonaristas, da plateia e da sociedade, passar um paninho.

É um cálculo político, claro. De olho nos institutos de pesquisas que apontaram uma recuperação da aprovação de Lula diante de sua reação ao tarifaço, evitam explorar o que gera voto para o adversário. O problema é que, com isso, acabam demonstrando que não se importam com a dimensão de interferência em nossos assuntos domésticos.

Ratinho Júnior disse, no evento, que "Bolsonaro não é mais importante que essa relação comercial entre os Estados Unidos e o Brasil". Mas é exatamente assim que o governo Trump está se comportando, e ignorar isso cobra um preço do nosso país.

As decisões sobre o tarifaço estão centralizadas na Casa Branca e no Departamento de Estado, o que reforça que a questão não é simplesmente comercial, mas principalmente (geo)política. O governo brasileiro vem tentando negociar as tarifas antes mesmo dos 50% impostos pelos EUA, quando Trump anunciou que taxaria o mundo, porém, sem efeitos.