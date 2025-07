Boulos ironiza Tarcísio: 'Agora fica claro quem tem relação com crime'

Em nota, a assessoria de Tarcísio afirmou que ele teve mais de 600 doadores e que não possui vínculo com Maribel. Ela, por sua vez, negou relação com os crimes.

Boulos se refere à entrevista coletiva dada pelo governador, na manhã do segundo turno da eleição municipal no ano passado, na qual, portando adesivo de campanha com o número do prefeito Ricardo Nunes (MDB), seu candidato e, ao lado dele, afirmou que a inteligência das forças policiais teria identificado ordens internas do PCC para dar apoio a candidatos. Questionado quem seriam os beneficiados, ele deu o nome de Boulos.

A Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo havia dito que interceptou comunicados assinados por membros do PCC orientando o voto em algumas cidades. A questão merecia investigação, tanto para verificar a autenticidade das comunicações, quanto para indicar se as campanhas sabiam disso. Contudo, ao comentar o assunto com a imprensa, o governador disse o nome do candidato adversário de seu grupo político sem apresentar provas.

A entrevista ocorreu quando a votação já havia iniciado, em um momento em que era impossível a Boulos articular uma resposta com a mesma intensidade, motivo pelo qual o governador foi bastante criticado.

Coincidentemente, a campanha de Nunes, ao longo do segundo turno, tentou vender a ideia de que o deputado era o candidato dos presidiários e, por isso, não iria atacar o crime organizado.

A Justiça Eleitoral de São Paulo rejeitou a ação que pediu investigação contra o governador sob acusação de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação devido ao episódio. Os advogados do deputado afirmaram que recorreriam da decisão.