Sanções a Moraes reforçam a razão de os Estados Unidos detestarem o Pix

A maior dor de cabeça pode estar na proibição de contratar alguns serviços de empresas norte-americanas. A senha do Netflix, pode pegar emprestado. Contas pessoais de correio eletrônico, vai ter que ir atrás de opções nacionais (o UOL, aliás, têm um e-mail ótimo). E há cartões de crédito nacionais, apesar de que a Justiça daqui deve deliberar sobre os cartões com bandeira norte-americana emitidos por empresas brasileiras.

Mas imagine se o modelo de transferência digital automática do país fosse um WhatsApp Pay ou um Google Pay, como desejava as big techs, e não o Pix, controlado pelo Banco Central, ou seja, pelo Estado brasileiro?

Imagine se o Brasil não contasse com o Pix, mas com um sistema de pagamento via plataforma digital privada estrangeira. Uma lei como a Magnitsky praticamente impediria transações internas no próprio país. O presidente dos Estados Unidos poderia decidir, guiado por suas preferências políticas ou interesses econômicos, quem pode ou não transferir dinheiro e pagar contas no Brasil, pois decide quem pode ser relacionar com o capital de lá.

Junto com o tarifaço, o governo dos EUA abriu uma investigação comercial contra o nosso país em meio à tentativa de salvar o pescoço de Jair Bolsonaro. Entre os alvos está o Pix. "O Brasil também parece se envolver em uma série de práticas desleais com relação a serviços de pagamento eletrônico, incluindo, entre outras, a promoção de seus serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo", diz um relatório do Tio Sam.

Os EUA alegam que o Banco Central criou problemas para outras plataformas de pagamentos norte-americanas com o Pix, impedindo que elas se estabelecessem antes do sistema nacional. Se isso aconteceu dessa forma, ponto para o Banco Central, cujo objetivo também é zelar por nossa soberania.

A alternativa a isso seria o alvo da ira dos Estados Unidos usar apenas dinheiro vivo. Nesse caso, o clã Bolsonaro teria muito a ensinar a Moraes.