Trump serve café e bife para a reeleição de Lula com tarifaço 'meia-bomba'

Claro que ninguém aqui está festejando essa desgraça de tarifaço, que ainda vai trazer dor de cabeça, perda de postos de trabalho, diminuição de renda, perda de divisas, além, é claro, mais declarações abjetas do bolsonarismo apoiando a traição do próprio povo para colocar a pátria (EUA), a família (a própria) e a liberdade (de Jair) acima de tudo. E medidas para compensar a perda de mercado terão que ser aplicadas pelo governo, o que pode significar grana do contribuinte.

Mas o pacote de Trump veio, por enquanto, mais suave do que se imaginava, o suficiente para o governo federal fazer do limão uma (meia) limonada. E aqui cabe a análise do impacto político.

O Tio Sam baixou o porrete no Brasil, usando Jair Bolsonaro como justificativa, mas também tentando pressionar o país a garantir condições especiais para as suas big techs e forçar a redução de tarifas e a remoção de barreiras não-tarifárias. Sim, eles ganham muito conosco e querem ganhar ainda mais.

Mas abriu uma lista longa de exceções a fim de reduzir o risco de inflação para o seu consumidor e de ira por parte de empresários importadores norte-americanos. Tem gente que não quer ser vista como traidor do próprio povo, e gente que não se importa.

O bolsonarismo vem tentando jogar a responsabilidade em Lula pelo tarifaço. Contudo, a recuperação da aprovação do presidente, detectada por institutos de pesquisa após a pedrada de Trump no Brasil, mostra que, com exceção da militância bolsonarista e antipetista, a população não polarizada vem concordando com a atuação do petista na crise. Além da bandeira do patriotismo, o clã Bolsonaro arrisca entregar uma queda da inflação dos alimentos para Lula.

O que confirma que Jair é um importante cabo eleitoral. A questão é para qual dos lados.