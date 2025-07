Eduardo Bolsonaro já conseguiu entrar para a História como Judas do Brasil

Como explicar aos trabalhadores da produção de frutas do Vale do Rio São Francisco que, no afã de atingir seus objetivos, o deputado federal passou a atacar violentamente aqueles que tentam resolver o problema que ele ajudou a criar, inclusive políticos do seu campo ideológico, pedindo mais e mais sanções a Trump até que o Brasil caia de joelhos?

Eduardo vende a mentira de que tudo isso é em nome do país (quando, de fato, trabalha pelos EUA), das famílias (cinicamente agindo apenas em nome da sua) e da liberdade (não da expressão de um povo, mas de seu pai, que deve amargar a prisão em breve). Afirma que defende a democracia, mas, na verdade, subverte-a, tentando subjugar a necessidade de uma sociedade à impunidade de uma única pessoa.

Ao agir como um lobista de Washington, usando o Brasil como moeda de troca, ele é protegido por uma base fanatizada que confunde vassalagem com patriotismo e ostenta faixas de apoio a Trump em motociatas com Jair. Tal como um doguinho que faz festinha para o moço da carrocinha que vai levá-lo para ser sacrificado.

Neste momento, a cassação de Eduardo Bolsonaro não é uma questão partidária, mas de soberania. Um parlamentar que atua como agente de interesses estrangeiros, sabotando a economia do próprio país, não merece um mandato, mas a responsabilização por seus crimes. A maioria dos deputados, contudo, parece que quer deixar as coisas rolarem. No máximo, permitir que ele perca o mandato por faltas, o que seria um ultraje.

A História, contudo, não tem a mesma covardia do Congresso e já o julgou. Em breve, vai virar sinônimo de algo em que não se pode confiar. Seu lugar não será entre os heróis, mas ao lados dos Judas. Com ele, o Brasil não foi vendido por 30 moedas, mas por um Jair.

Na política brasileira, perdoa-se muita coisa. Para ser sincero, e infelizmente, quase tudo. O eleitor esquece escândalos sexuais, corrupção, rachadinhas, aprovação de medidas impopulares, deputado que diz para uma deputada que ela é tão feia que não merece ser estuprada. Mas não perdoa um traidor. Para esses, o país reserva um círculo do inferno próprio.