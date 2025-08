Falso patriota goza com Magnitsky do Trump, mas Moraes não se impressiona

As sanções financeiras previstas pela lei norte-americana não trarão impacto algum sobre o julgamento de Jair Bolsonaro e seus cúmplices por tentativa de golpe de Estado e organização criminosa armada no STF. O ex-presidente deve ser responsabilizado e preso até o final do ano, se não quebrar a tornozeleira e fugir antes para os EUA. Mas elas funcionaram como um estimulante para uma extrema direita que se sentia impotente diante da iminente condenação de seu líder.

Há protestos bolsonaristas marcados para este domingo em várias cidades do país pelo direito a dar golpe de Estado e sair impune.

A Magnitsky do Trump, por mais que não tenha causado cócegas no ministro, está sendo tratada como a pílula azul para levar gente às ruas (Matrix, gente, não pensem bobagem), considerando que a última manifestação na avenida Paulista da extrema direita, que normalmente consegue levar multidões, foi menor que a da esquerda, segundo levantamento da Universidade de São Paulo e do Cebrap.

Contudo, não esperem nada muito grande por causa do frio.