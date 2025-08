Trump plagia Bolsonaro e culpa o mensageiro pela má notícia no emprego

Esta sexta foi um dia histórico para a extrema direita patriótica (sic), pois Trump copiou Bolsonaro. Donald atacou quem calcula as estatísticas de emprego nos Estados Unidos porque elas lhe trouxeram más notícias, tal como fazia Jair quando era presidente.

Irritado com os números mensais do mercado de trabalho nos Estados Unidos (que vieram bem piores do que o esperado, com contratações fracas em julho e uma revisão para baixo do crescimento em maio e junho), ele afirmou, sem evidências, que os dados foram "manipulados" e demitiu Erika McEntarfer, a comissária do Escritório de Estatísticas Trabalhistas. Sua indicação havia sido aprovada por democratas e republicanos no ano passado.

A fraqueza no mercado de trabalho indica que as políticas erráticas e irresponsáveis de Trump começam a afetar negativamente a economia em um ponto que pode lhe custar o apoio de parte da classe trabalhadora, que deu a ele um voto de confiança após a decepção com os democratas.