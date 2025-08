Bolsonaro implorou a Moraes, que lhe concedeu um test drive de prisão

Jair Messias tanto se esforçou que conseguiu, enfim, mandar Bolsonaro para a prisão domiciliar. O ex-presidente desrespeitou medidas cautelares impostas pelo STF que o proibiam de veicular conteúdo nas redes, mesmo nas de terceiros, e foi obrigado, nesta segunda (4), a ficar em casa daqui até o final de seu julgamento por tentativa de golpe de Estado e organização criminosa armada. Alexandre de Moraes deu a ordem, mas o ex-presidente é o grande responsável por isso.

O ministro considerou que Bolsonaro usou o senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Nikolas Ferreira para divulgar declarações aos seus seguidores que participavam de manifestações no Rio de Janeiro e São Paulo. Ambos eventos não só agradeceram Trump pelas sanções ao Brasil, como pediam mais.

Vale lembrar que o inquérito que deu uma tornozeleira eletrônica ao ex-presidente não é aquele que tratou da tentativa de golpe de Estado, mas o que foi aberto para investigar o deputado federal Eduardo Bolsonaro por conspirar com o governo dos Estados Unidos contra o Brasil a fim de pressionar pela suspensão do julgamento de seu pai (coação no curso do processo, obstrução à Justiça e ataque à soberania nacional). Bolsonaro foi, posteriormente, incluído nele e, através dele ganhou seu adereço canelar.