Mineradoras querem limitar inspeções do Ministério do Trabalho em barragens

Além do nível de emergência, há também as categorias de risco, criadas para estimar a probabilidade de acidentes, como o rompimento. A métrica leva em consideração características técnicas e estado de conservação das barragens, além da existência ou não de planos específicos de segurança.

Ainda de acordo com a ANM, 306 barragens estão em nível "baixo" de risco; 86 aparecem no nível "médio" e 76 no nível "alto". Dentre as de alto risco, 13 são da Vale.

Outro problema é o déficit de fiscalização. Reportagem da Folha de S. Paulo revelou que a ANM fez vistorias em apenas 180 estruturas de barragens de mineração em 2024.

Dados da agência Fiquem Sabendo revelam que, em 2023, a ANM tinha menos servidores do que há 20 anos. "A Agência Nacional de Mineração não tem dado conta nem de fiscalizar as barragens que estão em nível de emergência, que seriam as prioritárias a serem fiscalizadas", afirma Daniela Campolina. "Além da precarização, a ANM tem um número muito reduzido de funcionários. É uma sobrecarga muito grande, o que faz com que essa contestação do Ibram seja inviável na prática", acrescenta.

Para os entrevistados, é necessário um diálogo entre os órgãos para garantir que a atividade seja realizada com menos riscos. "Se a mineradora cumprisse todas as regras definidas na legislação, isso diminuiria a possibilidade de afetar trabalhadores. Mas nós temos um histórico de que isso não acontece porque, quando ocorreu na Samarco, em 2015 [no município de Mariana (MG)], veio um discurso de 'agora nós aprendemos'. Aprenderam e mataram 272 pessoas depois", afirma Daniela Campolina.

"Entendo que Ibram e Ministério do Trabalho devem dialogar para chegar em um consenso. Mas essa discussão deve considerar que a vida dos trabalhadores não pode ser negociada em troca de suposta inviabilidade econômica", completa. "Os rompimentos no Brasil já nos mostraram que os trabalhadores na mineração estão expostos à risco de morte e a economia também é impactada negativamente com desastres causados pela mineração".