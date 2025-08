Eduardo Bolsonaro via mordomia em prisão domiciliar. Mundo não gira, capota

"Ladrão de galinha ir para a cadeia e ladrão amigo do rei para prisão domiciliar (leia-se mansão) é sinônimo de impunidade. Infelizmente, juízes se utilizam de brechas nas leis para favorecer alguns. É preciso revogar o instituto da prisão domiciliar."

A declaração não é de nenhum político do campo democrático analisando a decretação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro por descumprir as medidas cautelares a ele impostas pelo STF, mas de Eduardo Bolsonaro, em uma postagem no X, quando a rede ainda se chamava Twitter, em 18 de dezembro de 2017.

Tão logo o ministro Alexandre de Moraes emitiu sua decisão sobre a domiciliar de Jair, críticos do bolsonarismo resgataram antigas declarações do deputado federal sobre esse instituto dadas em 2017 e 2018.