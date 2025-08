Para Tarcísio, prisão de Bolsonaro é 'absurdo', mas tarifaço é 'complicado'

Entende-se que o governador de São Paulo queira a benção e os votos de Bolsonaro para disputar a Presidência da República em 2026 ou 2030. Contudo, a intensidade com a qual defende o padrinho, que, volto a lembrar, é réu por golpe de Estado, mostra que ele não está apenas pagando um pedágio e sim compartilhando dos mesmos valores.

Donald Trump deixou bem claro que se as instituições brasileiras se ajoelharem perante ele e interromperem o julgamento de Jair, os Estados Unidos podem rediscutir o tarifaço de 50% contra os nossos produtos. Mas o governador, junto com outros pretendentes ao Palácio do Planalto, fazem questão de ignorar o conluio do clã Bolsonaro na execução dessas medidas em seus discursos.

O governador poderia ter criticado a diplomacia sob Lula e as opções de política comercial do atual presidente e, ao mesmo tempo, bater duramente na tentativa de interferir nas decisões do país e na traição cometida pelo clã Bolsonaro, que colocou pátria (os EUA), família (a própria) e liberdade (a de Jair) acima de empregos e negócios de milhares de brasileiros. Optou, de olho nos votos bolsonaristas, por passar um paninho.

"Acho que o momento demanda união de esforços, demanda sinergia, porque é algo complicado para o Brasil, é algo complicado para alguns segmentos da nossa indústria, do nosso agronegócio. A gente precisa estar de mãos dadas agora, deixar a questão política de lado e tentar resolver essa questão", afirmou ele em 12 de julho. Complicado é dizer que isso é apenas complicado.

Como já disse aqui, é um cálculo político, claro. De olho nos institutos de pesquisas que apontaram uma (pequena) recuperação eleitoral de Lula diante de sua reação ao tarifaço, presidenciáveis da oposição evitam explorar o que gera voto para o adversário.

O problema é que, com isso, acabam demonstrando que não se importam com a dimensão de interferência em nossos assuntos domésticos. Ou seja, eleição acima de tudo, Bolsonaro acima de todos.