Grande erro de Eduardo Bolsonaro foi achar que manda em Motta e Alcolumbre

Mas isso não ocorreu, em uma tentativa de evitar a escalada de tensões no parlamento. O deputado viu a estratégia como fraqueza. Passou a achar que tinha a liberdade para chantagear a cúpula da Câmara e do Senado.

Hoje, afirmou novamente, em entrevista ao jornal O Globo, que Motta e Alcolumbre podem vir a ser punidos pelos Estados Unidos caso não coloquem em pauta a anistia aos golpistas (entre eles, seu pai) e o impeachment de Moraes.

Enquanto isso, seus aliados ocupavam as mesas diretoras da Câmara e do Senado, impedindo a discussão de projetos importantes, como a isenção do Imposto de Renda. Diante disso, Alcolumbre marcou sessão remota e Motta ameaçou suspender o mandato e retirar à força quem atrapalhar os trabalhos.

Ninguém se torna presidente das casas do Poder Legislativo por um acaso. Eduardo talvez ainda não saiba, mas assinou com isso o fim do próprio mandato.