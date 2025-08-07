Incêndio em alojamento leva ao resgate de 563 operários da escravidão no MT

Iniciada em 28 de julho, a fiscalização produziu o maior resgate do ano em termos de vítimas, e conta com a Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho e a Polícia Federal. A fiscalização ainda está em curso.

Após o incêndio, os trabalhadores foram transferidos para casas e hotéis na própria cidade e no município de Confresa, mas continuaram em condições consideradas degradantes pela fiscalização. Outros ficaram alojados em um ginásio esportivo.

A TAO Construtora, sediada em Sorriso (MT), foi responsabilizada pelos trabalhadores. A obra da usina estava sendo realizada para a Três Tentos Agroindustrial. A reportagem não conseguiu contato com a TAO até o fechamento deste texto para um posicionamento, mas irá atualizá-lo com ele assim que possível.

90 dias trabalhando sem folgas

Para além das condições degradantes, a fiscalização apontou a existência de servidão por dívida, com fortes indícios de tráfico de pessoas, com aliciamento em estados do Nordeste e Norte, principalmente Maranhão, Pará e Piauí. Os anúncios eram veiculados por carros de som e mensagens em grupos de WhatsApp, com promessas enganosas de ganhos elevados por horas extras.

Trabalhadores contaram que tiveram despesas da viagem até o canteiro de obras pagas pela empresa, mas descontadas dos salários, o que é contra a lei. Outros bancaram o próprio transporte.