Com controle total de Gaza, Netanyahu assume que plano é limpeza étnica 

O plano diz que vai levar ajuda humanitária - que, se for tão tosca quanto aquela que vem sendo garantida hoje, com o apoio dos Estados Unidos, podemos esperar mais cadáveres.

Não há paz com a possibilidade de Hamas continuar mandando no território, mas tampouco com Netanyahu e seus asseclas seguirem governando Israel.

O primeiro-ministro não tem pressa, ao contrário das famílias dos reféns e da população de Gaza. Não quer ameaças à coalização que mantém seu governo de pé, com a presença de políticos ultraconservadores que defendem abertamente a limpeza étnica no território, com a expulsão dos palestinos para o Egito, a Jordânia ou mesmo o Mar Mediterrâneo.

Preocupado com as próximas eleições, ele vai empilhando crimes de guerra. Sabe que, quando deixar o poder, terá que enfrentar acusações de corrupção e de ataques à Justiça do seu próprio país, que podem levá-lo à cadeia.

Enquanto isso, Donald Trump até reconhece a fome em Gaza, mas mantém apoio a Netanyahu enquanto pune os membros do Tribunal Penal Internacional que questionam o genocídio em curso. E dá sinal verde para a nova fase da limpeza.

Ele vem enfrentando a resistência aberta do chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, Eyal Zamir, que discorda da eficácia da ocupação de Gaza. Em Tel Aviv, a população reclama de uma guerra sem rumo, que vai se normalizando e fazendo parte do cotidiano, e é recebida com jatos de água da política. Aliados, como Reino Unido, França ou Alemanha, se enfurecem com Israel, e cortam a ajuda militar ou ameaçam reconhecer a Palestina como Estado. Outros países, como o Brasil, se reúnem para denunciar.