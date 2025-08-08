Ensaio de golpe no Congresso alerta para novo 8/1 com Bolsonaro na cadeia

Como disse o sábio de barba, "a história se repete, a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa".

Eles dizem que não incitam a violência. Não é a mão deles que segura a faca, o revólver ou a tocha, mas é a sobreposição de seus discursos ao longo do tempo que distorce o mundo e torna o ato de esfaquear, atirar e atacar banais. Ou, melhor dizendo, "necessários", quase um pedido divino (o que, aliás, é chancelado pela atuação de certos pastores e padres). São lideranças que, com o objetivo de se perpetuar no poder, alimentam lentamente a intolerância, que depois será consumida pelos seguidores que farão o serviço sujo. Basta um sinal, uma Festa da Selma, um mimimi de mito.

O que os bolsonaristas fizeram não foi obstrução, prevista no regimento do Congresso, muito menos um protesto - como eles mesmos e petistas já realizaram no Congresso. Mas uma chantagem, impedindo votações, acampando nas mesas diretoras, não deixando as presidências das casas ocuparem seus lugares, colocando uma faca no pescoço do Parlamento se ele não aprovar os seus desejos, como a anistia a golpistas, o impeachment de Alexandre de Moraes e o fim do foro privilegiado.

Neste momento, o ex-presidente e seus aliados não estão apenas defendendo-se do que consideram injusto ou reivindicando suas pautas, mas testando as instituições.

Vendo que sua condenação é certa dada a quantidade de provas, Jair esticou propositadamente a corda da Justiça, descumprindo as cautelares impostas a ele pelo Supremo Tribunal Federal. Conseguiu uma decretação de prisão domiciliar, o que vem sendo usado por seus aliados para tocarem fogo no parquinho. Tudo planejado.

Para além da vitimização, que levou os bolsonaristas a invadirem novamente o Congresso Nacional (quase dois anos e sete meses após a outra invasão, de 8 de janeiro) e deve levar mais seguidores às ruas nos próximos protestos, a prisão domiciliar pode impulsionar mais sanções contra o Brasil por Donald Trump — com mais ataques às instituições nacionais, mais tarifas, perda de empregos e fechamento de negócios.