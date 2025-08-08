Ensaio de golpe no Congresso alerta para novo 8/1 com Bolsonaro na cadeia
A facilidade com que deputados e senadores bolsonaristas tomaram de assalto o controle do Congresso Nacional após o ex-presidente Jair Bolsonaro ter cavado sua prisão domiciliar são um alerta para o que pode acontecer, em escala nacional, quando ele for condenado pela Primeira Turma do STF por tentativa de golpe de Estado e organização criminosa armada. Os Três Poderes precisam de um bom plano de contingência porque podemos ter um novo 8 de janeiro de 2023.
A questão não é se o bolsonarismo pode incitar seu imenso rebanho contra as instituições após o autotintulado mito ter a sentença anunciada ou a prisão determinada, o que deve acontecer até o final do ano. Mas se as autoridades estão preparadas para evitar, conter e mitigar a depredação e, principalmente, a violência.
Por exemplo: há preparativos para evitar eventuais atentados contra a vida de autoridades? Em 2022, ninguém pensava nisso, mas estava em curso um plano previa executar Lula, Alckmin e Moraes pelas mãos de membros golpistas das forças especiais do Exército. Agora, o mesmo movimento pode vir por cidadãos comuns incitados pela extrema direita. No início de 2023, a polícia do Distrito Federal não agiu como deveria para conter a violência golpista. Agora, polícias de São Paulo, Goiás ou Paraná estão preparadas?
Como disse o sábio de barba, "a história se repete, a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa".
Eles dizem que não incitam a violência. Não é a mão deles que segura a faca, o revólver ou a tocha, mas é a sobreposição de seus discursos ao longo do tempo que distorce o mundo e torna o ato de esfaquear, atirar e atacar banais. Ou, melhor dizendo, "necessários", quase um pedido divino (o que, aliás, é chancelado pela atuação de certos pastores e padres). São lideranças que, com o objetivo de se perpetuar no poder, alimentam lentamente a intolerância, que depois será consumida pelos seguidores que farão o serviço sujo. Basta um sinal, uma Festa da Selma, um mimimi de mito.
O que os bolsonaristas fizeram não foi obstrução, prevista no regimento do Congresso, muito menos um protesto - como eles mesmos e petistas já realizaram no Congresso. Mas uma chantagem, impedindo votações, acampando nas mesas diretoras, não deixando as presidências das casas ocuparem seus lugares, colocando uma faca no pescoço do Parlamento se ele não aprovar os seus desejos, como a anistia a golpistas, o impeachment de Alexandre de Moraes e o fim do foro privilegiado.
Neste momento, o ex-presidente e seus aliados não estão apenas defendendo-se do que consideram injusto ou reivindicando suas pautas, mas testando as instituições.
Vendo que sua condenação é certa dada a quantidade de provas, Jair esticou propositadamente a corda da Justiça, descumprindo as cautelares impostas a ele pelo Supremo Tribunal Federal. Conseguiu uma decretação de prisão domiciliar, o que vem sendo usado por seus aliados para tocarem fogo no parquinho. Tudo planejado.
Para além da vitimização, que levou os bolsonaristas a invadirem novamente o Congresso Nacional (quase dois anos e sete meses após a outra invasão, de 8 de janeiro) e deve levar mais seguidores às ruas nos próximos protestos, a prisão domiciliar pode impulsionar mais sanções contra o Brasil por Donald Trump — com mais ataques às instituições nacionais, mais tarifas, perda de empregos e fechamento de negócios.
A ação bolsonarista para dar um golpe no Poder Legislativo a fim de poder dar um golpe no Poder Judiciário e assim limpar a barra dos seus líderes, que tentaram dar um golpe no Poder Executivo, se não for devidamente punida pela cúpula do Congresso, vai incentivar que a corda continue a ser esticada.
O Brasil não pode ser jogado no caos porque uma facção política acredita que está acima das regras. Nisso reside a importância do julgamento da intentona golpista no STF. Não é vingança contra aqueles que tentaram destruir a democracia, mas a aplicação da Justiça para reduzir o ânimo daqueles que acreditam que é possível dobrar as instituições na base da porrada.
E por isso é tão importante punir os condutores desse test drive de golpismo que invadiu a Câmara e o Senado. Com o exemplo dado por esses líderes, vai ter gente comum escalando a violência daqui até o final do ano achando, de forma patética, que está sendo revolucionário quando apenas age como bandido.