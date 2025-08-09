Em Gaza, 100 crianças morrem de fome, enquanto Netanyahu dá banana ao mundo

A ideia de jerico do governo de Israel apenas prolonga o sofrimento de ambos os lados sem entregar uma solução nem para os palestinos, nem para família dos reféns. O grande beneficiado é o próprio Netanyahu, que sabe que pode ser preso por corrupção quando deixar o poder, e seus amigos extremistas, que sonham com uma Gaza só de colônia judaicas. Israel não assume, mas o controle territorial é o primeiro passo para uma anexação ou extensão de assentamentos.

Os moradores da Cidade de Gaza sabem disso e estão desafiando Tel Aviv, dizendo que não vão sair. Repetem uma frase que tenha ouvido de minhas fontes no território desde o início do atual conflito: não há lugar seguro em Gaza, então não adianta ir para lugar nenhum

Com a escalada da fome e o aviso da ocupação, países de todos os continentes, inclusive aliados, condenam a ação de Israel. Contudo, enquanto ela contar como apoio de Donald Trump, sentirá liberdade para fazer o inominável.

Os Estados Unidos, nos bastidores, pressionam o aliado, porque não querem se ver conectados ao que está por vir. Mas já estão, até o pescoço, com as armas que enviam, com o suporte geopolítico que dão, com as sanções que movem contra membros do Tribunal Penal Internacional que analisar os crimes de guerra contra Netanyahu, ao bloquar ações das Nações Unidas, ao não dar um ultimato a Israel.

A questão é se o povo dos EUA está tranquilo em ver seu país passar para a História como cúmplice deste genocídio.