Para coronel, Bolsonaro é pai do golpe, e golpe era sinônimo de 'solução'

Qual solução é possível para a derrota das urnas que não seja aceitar o resultado e tentar de novo em quatro anos?

O parágrafo confirma que partes dos militares viam como "soluções constitucionais" a aplicação golpista de instrumentos como Estado de Defesa e de Sítio e o decreto de Garantia da Lei e da Ordem, temperados com uma interpretação vagabunda e chinfrim do artigo 142 da Constituição. Juristas (sic) bolsonaristas afirmam que esse trecho dá poder às Forças Armadas para ser uma espécie de poder moderador da nossa democracia. Sim, coisa de viagem ruim de cogumelo.

E reafirma o que todos já sabem, mas é sempre bom lembrar: "sempre foi a intenção" de Jair Bolsonaro de permanecer no poder após perder a eleição (a.k.a. dar um golpe de Estado).

No documento, ele ainda diz que, pego com a mão peluda na cumbuca da democracia, a defesa do ex-presidente construiu uma tese de que os militares é que conspiraram e que a República não caiu graças a ele, praticando, dessa forma, seus esportes preferidos: o Arremesso de Responsabilidade à Distância e a Maratona da Terceirização da Culpa.

"Deixar colocarem a culpa nos militares que circundavam o poder no Planalto é uma falta total de gratidão do B [Bolsonaro] àqueles poucos, civis e militares, que não traíram ou abandonaram o Pres. B [Bolsonaro] após os resultados do segundo turno das eleições", escreveu.

Bolsonaro atribuiu a governadores a responsabilidade pelas mortes na pandemia, pelos problemas de desemprego e de inflação durante a sua gestão, pelas mortes nas fortes chuvas que caíram na Bahia no final do seu mandato, pelo escândalo das joias da Arábia. Não é de se estranhar que adotasse o mesmo comportamento sobre a tentativa de golpe.