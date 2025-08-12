Sonegação bilionária é o 'suplemento' que Sidney Oliveira não divulgava

Ah, não é sonegação. É sim. Porque a quitação indevida de créditos tributários significa que recursos que deveriam estar no caixa público, de fato, não estão.

Tendo em vista, contudo, como a sonegação é vista no país, culpando apenas quem fiscaliza e não quem deixa de pagar imposto, corre o risco dele virar herói se confirmada a sua culpa.

Os ricos pagam planos de saúde privados caríssimos para suas famílias, mas os trabalhadores e pequenos empreendedores dependem de postos de saúde e hospitais públicos. Ou seja, a maioria da população precisa dos serviços públicos bancados com dinheiro de impostos — impostos que deveriam vir principalmente do bolso de quem tem mais dinheiro e de suas empresas.

A quem interessa isso? Acredite, não é quem rala entregando comida, ganhando pouco ao dirigir por aplicativo, vendendo comida na rua e fazendo bico na construção.

Infelizmente, quem consegue dar um "jeitinho" é vendido como herói e exemplo a ser seguido, pois venceu o "Estado gastador" quando, na verdade, sonegar bilhões causa mais dano ao tecido social do que alguém que roubou comida porque a família estava com fome.

Não se tem notícia, porém, de que pessoas e empresas que evitam que bilhões sejam investidos em educação, saúde, transporte e segurança, precisem se preocupar com quem grita "bandido bom é bandido morto". Como falta amor no mundo, mas também falta interpretação de texto, esta coluna não está defendendo que ricos sejam executados com tiros nas costas nas calçadas como quem rouba sabão líquido no Oxxo. Mas que a justiça, seja ela social ou tributária, alcance a todos.