'Quem diz que Bolsonaro sofre censura dirá o mesmo de Hytalo Santos?'

A Justiça da Paraíba acatou um pedido do Ministério Público em uma ação civil contra o influenciador, que também incluiu a desmonetização do conteúdo dele que está no ar. Desde a última sexta (8), a conta de Hytalo Santos no Instagram está bloqueada após o humorista Felca ter denunciado a sexualização de menores de idade nas redes sociais e o usado como exemplo.

O vídeo-denúncia, que já teve 34 milhões de visualizações, levantou o debate sobre a responsabilidade das plataformas digitais e das famílias pelos jovens e sobre a adultização, tornando o tema pauta no Congresso Nacional, unindo da esquerda à direita.

"A proibição do uso de redes sociais e até de acesso à internet são medidas cautelares frequentemente adotadas pelo Poder Judiciário quando crimes são cometidos através das redes sociais, como exploração infantil e golpes cibernéticos. Isso porque não faz sentido nenhum permitir a continuidade da prática criminosa, por qualquer meio que seja, quando há provas de que isso acontece", aponta a jurista.

As restrições foram adotadas contra Bolsonaro, no dia 18 de julho, pelo ministro Alexandre de Moraes, relator da ação que apura tentativa de obstrução da Justiça, coação no curso do processo e atentado à soberania. O ex-presidente e seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) são acusados de, com a ajuda de aliados no Brasil e nos Estados Unidos, tentarem interromper o seu julgamento por tentativa de golpe de Estado e organização criminosa armada. Na mesma decisão, ele foi obrigado a usar uma tornozeleira eletrônica.

Posteriormente, Bolsonaro teve a prisão domiciliar decretada porque descumpriu a determinação da Justiça. Moraes havia alertado que ele não poderia usar redes sociais de terceiros para espalhar o conteúdo a fim de burlar a proibição.

Porém, o ex-presidente falou pela internet com seus seguidores, que estavam em atos no Rio de Janeiro e em São Paulo a favor dele, das sanções contra o Brasil baixadas por Donald Trump e contra o STF - o conteúdo que foi distribuído pelas redes. A ação foi vista como incitação contra o processo judicial.