'Quem diz que Bolsonaro sofre censura dirá o mesmo de Hytalo Santos?'
Não faz sentido afirmar que Jair Bolsonaro foi censurado pela Justiça após ser proibido de veicular conteúdos nas suas redes sociais, em meio a uma investigação sobre obstrução de Justiça, e não afirmar o mesmo sobre o influenciador Hytalo Santos, que teve suas redes bloqueadas, nesta terça (12), em meio à investigação de exploração de crianças e adolescentes em vídeos com conteúdo sexual.
A análise é da constitucionalista e professora da FGV Direito, Eloísa Machado, em entrevista ao UOL. Ela, que vê como correta a decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender de forma cautelar as redes sociais do ex-presidente Jair Bolsonaro, aponta que, do ponto de vista da aplicação da lei, o caso não difere do influenciador paraibano.
Apesar de os temas serem diferentes (obstrução de julgamento de uma tentativa de golpe de Estado e exploração sexual de crianças e adolescentes), a lei, segundo ela, segue o mesmo caminho.
A Justiça da Paraíba acatou um pedido do Ministério Público em uma ação civil contra o influenciador, que também incluiu a desmonetização do conteúdo dele que está no ar. Desde a última sexta (8), a conta de Hytalo Santos no Instagram está bloqueada após o humorista Felca ter denunciado a sexualização de menores de idade nas redes sociais e o usado como exemplo.
O vídeo-denúncia, que já teve 34 milhões de visualizações, levantou o debate sobre a responsabilidade das plataformas digitais e das famílias pelos jovens e sobre a adultização, tornando o tema pauta no Congresso Nacional, unindo da esquerda à direita.
"A proibição do uso de redes sociais e até de acesso à internet são medidas cautelares frequentemente adotadas pelo Poder Judiciário quando crimes são cometidos através das redes sociais, como exploração infantil e golpes cibernéticos. Isso porque não faz sentido nenhum permitir a continuidade da prática criminosa, por qualquer meio que seja, quando há provas de que isso acontece", aponta a jurista.
As restrições foram adotadas contra Bolsonaro, no dia 18 de julho, pelo ministro Alexandre de Moraes, relator da ação que apura tentativa de obstrução da Justiça, coação no curso do processo e atentado à soberania. O ex-presidente e seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) são acusados de, com a ajuda de aliados no Brasil e nos Estados Unidos, tentarem interromper o seu julgamento por tentativa de golpe de Estado e organização criminosa armada. Na mesma decisão, ele foi obrigado a usar uma tornozeleira eletrônica.
Posteriormente, Bolsonaro teve a prisão domiciliar decretada porque descumpriu a determinação da Justiça. Moraes havia alertado que ele não poderia usar redes sociais de terceiros para espalhar o conteúdo a fim de burlar a proibição.
Porém, o ex-presidente falou pela internet com seus seguidores, que estavam em atos no Rio de Janeiro e em São Paulo a favor dele, das sanções contra o Brasil baixadas por Donald Trump e contra o STF - o conteúdo que foi distribuído pelas redes. A ação foi vista como incitação contra o processo judicial.
"A acusação de tentativa de golpe e de abolição violenta do estado democrático de direito contra Jair Bolsonaro envolvem o uso intenso de redes sociais, para mobilizar seguidores, difundir desinformação, promover ataques", avalia Eloísa Machado.
"As cautelares de proibição do uso de redes para Jair Bolsonaro foram determinadas quando passaram a ser usadas novamente para dar ressonância às gravíssimas coação e obstrução da Justiça", diz. Ou seja, em ambos os casos, a determinação não foi de censura, mas de cessar o crime que estava sendo cometido.