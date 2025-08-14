Brasil não sabe ser indiferente a Alexandre de Moraes, aponta pesquisa

Cristiano Zanin, recém-chegado à corte, aparece com 41% de imagem positiva, 48% de negativa e 11% de pessoas que não souberam opinar.

Nos degraus mais baixos da popularidade, Luiz Fux tem 31% (positiva), 46% (negativa) e 24% (desconhecimento ou indiferença), Dias Toffoli apresenta 30%, 50% e 20%, respectivamente, e Gimar Mendes, 29%, 56% (a maior avaliação negativa entre todos) e 15%.

Nunes Marques, por sua vez, é lembrado positivamente por apenas um quarto dos entrevistados e 44% o avaliam negativamente, mas ele detém o recorde de "não sei" (32%).

Em tempos de redes sociais, onde a narrativa importa tanto quanto o fato, Alexandre de Moraes parece ter consolidado a imagem que desperta paixões extremas em todas as tribos políticas. Seja como guardião da democracia ou algoz da liberdade de expressão, ele não passa despercebido.

Enquanto alguns ministros do STF navegam nas águas turvas da indiferença ou do desconhecimento, ele se tornou o símbolo de uma corte que não tem mais como escapar do julgamento popular. Se o Supremo já foi visto como um templo de sabedoria inatingível, hoje suas decisões são dissecadas em threads no X, memes no Instagram e vídeos inflamados no TikTok.

O ministro, que virou personagem central dessa novela, sabe que, no Brasil de 2025, não há mais como separar direito de política. Ou, melhor dizendo, não há como separar a toga da arena. Ainda mais quando Donald Trump quer a sua caveira para ajudar Jair Bolsonaro, que está sendo julgado no STF por tentativa de golpe de Estado e organização criminosa armada.