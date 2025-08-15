Colapso da Amazônia já está acontecendo, mas pode ser revertido, diz estudo
Um estudo inédito do Ipam (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia), obtido com exclusividade pela Repórter Brasil, mostra que partes da maior floresta do mundo encontram-se em estado de degradação mais intenso do que se estimava. Para produzir a publicação, pesquisadores de instituições brasileiras e estrangeiras revisaram dados coletados ao longo de quatro décadas.
"O colapso da Amazônia está acontecendo agora, não daqui a 30 anos", alerta Paulo Brando, professor da Universidade de Yale e pesquisador associado ao Ipam.
O alerta chega em um momento crítico. Em 8 de agosto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, com 63 vetos, a nova lei de licenciamento ambiental, apelidada por ambientalistas de "PL da Devastação".
O texto, que voltará a ser analisado pelo Congresso, contou com apoio da bancada ruralista — os parlamentares já sinalizaram o plano de derrubar parte dos vetos. O governo federal, por sua vez, busca manter a decisão de Lula e promete discutir alternativas.
Mesmo com a manutenção de alguns dispositivos de proteção, especialistas alertam que a lei pode acelerar a liberação de grandes empreendimentos na Amazônia, ampliando a pressão sobre um ecossistema que, segundo a pesquisa do Ipam, já dá sinais concretos de colapso.
'Efeito martelo' sobre a Amazônia ainda pode ser revertido
Grande parte dos estudos sobre o futuro da Amazônia se concentra na hipótese de um "ponto de não retorno" climático — uma mudança abrupta e irreversível em toda a região, causada por um ciclo de retroalimentação entre desmatamento e alterações no clima local.
Nesse cenário, conhecido como "efeito dominó", a derrubada de florestas em um ponto reduz a umidade, prejudica a regeneração da mata nativa e afeta áreas vizinhas, desencadeando uma degradação em cadeia.
A pesquisa liderada por Brando, no entanto, não encontrou evidências de que esse ponto único e simultâneo esteja prestes a ocorrer em toda a Amazônia. O que os pesquisadores apontam como mais urgente é outro mecanismo: o "efeito martelo".
O conceito descreve as pressões diretas e contínuas exercidas pela ação humana, como desmatamento, queimadas, exploração madeireira, fragmentação e perda de fauna. Somadas, essas atividades degradam a floresta e reduzem sua capacidade de resistir a crises climáticas.
A diferença entre os dois cenários é decisiva para a política ambiental. Enquanto o "efeito dominó" representa um colapso irreversível depois de iniciado, o "efeito martelo" ainda permite reversão, desde que as diferentes fontes de pressão sobre o meio ambiente sejam contidas.
"Se a gente tira o efeito martelo, não necessariamente a bola de neve já foi. Ou seja, dá para recuperar. Tem uma grande chance de esse sistema sobreviver", afirma Brando.
Desmatamento e fogo aceleram degradação
A área sob alertas de desmatamento na Amazônia aumentou 4% em 2025, alcançando 4.495 km² — o equivalente a três municípios de São Paulo. Os dados, divulgados pelo MMA (Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima) na última quinta-feira (7), referem-se ao período de 1º de agosto de 2024 a 31 de julho de 2025 e têm como base o sistema Deter, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).
A novidade é a participação do fogo: ele foi responsável por 15% da área desmatada, ante 5% no ciclo anterior. Segundo o secretário-executivo do MMA, João Paulo Capobianco, o aumento está diretamente ligado às secas históricas de 2024 e ao uso deliberado de incêndios como método de derrubada.
"Grileiros e os degradadores passam a contar com um aliado novo que é a mudança do clima, e passam a usar o incêndio como uma ferramenta de desmatamento porque sabem que o corte raso vai gerar uma punição intensiva", afirmou o secretário-executivo do MMA, João Paulo Capobianco, durante a coletiva de imprensa.
Para Brando, o fogo é hoje um "catalisador" da degradação, especialmente em áreas mais secas e fragmentadas. O estudo mostra como a interação entre mudanças climáticas, secas extremas e distúrbios florestais tem aumentado a inflamabilidade em toda a bacia.
O desmatamento, no entanto, segue sendo "o martelo mais potente". A derrubada abre espaço para gramíneas invasoras. Somadas ao fogo, elas formam um ciclo vicioso que dificulta a regeneração da floresta.
Arco do Desmatamento: região mais vulnerável
Embora todo o bioma esteja sob pressão, a pesquisa aponta a região sudeste da Amazônia, que abrange o chamado "Arco do Desmatamento", como a mais afetada. Ali, a combinação de desmatamento, mudanças climáticas, fogo e fragmentação está acelerando a perda de cobertura florestal e criando novos tipos de ecossistemas empobrecidos.
Hoje, cerca de 70% das chamadas "áreas convertidas" na Amazônia brasileira (onde a mata nativa já foi derrubada para atividades econômicas) viraram pastagens. Trata-se, em sua maioria, de perímetros degradados, de baixa produtividade e baixo retorno econômico.
Embora o Código Florestal permita o desmatamento de até 20% da vegetação nativa em propriedades privadas no bioma, Brando ressalta que a maior parte da derrubada na Amazônia é ilegal. A irregularidade está ligada a redes de grilagem (apropriação privada de terras públicas), exploração madeireira clandestina e avanço sobre áreas protegidas.
"Do ponto de vista climático, não importa se é legal ou ilegal: o impacto é o mesmo, mas desmatamento ilegal tem consequências adicionais mais graves, como aumento da violência e perda de governança, o que desestabiliza populações locais e ribeirinhos que têm uma forte conexão com a floresta.", explica o pesquisador.
Um estudo recente do Instituto Serrapilheira mostra que 80% das áreas do agronegócio brasileiro dependem das chuvas geradas em terras indígenas da Amazônia. As precipitações irrigam 18 estados e o Distrito Federal, alcançando biomas como Cerrado, Pantanal, Pampa e Mata Atlântica. Sem esse aporte, a produção agrícola de larga escala fica vulnerável a perdas e instabilidade.
Para conter o avanço do efeito "martelo", Brando defende ações combinadas: compromissos de desmatamento zero em setores como soja, carne bovina, óleo de palma, cacau e madeira; incentivo a sistemas agroflorestais e de integração lavoura-pecuária; linhas de crédito e pagamentos por serviços ambientais; e o fim de subsídios a atividades destrutivas.
"Reduzir o desmatamento é a primeira linha de defesa para evitar o colapso da Amazônia. Sem isso, qualquer outra medida perde eficácia", conclui o pesquisador.