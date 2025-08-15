Colapso da Amazônia já está acontecendo, mas pode ser revertido, diz estudo

O texto, que voltará a ser analisado pelo Congresso, contou com apoio da bancada ruralista — os parlamentares já sinalizaram o plano de derrubar parte dos vetos. O governo federal, por sua vez, busca manter a decisão de Lula e promete discutir alternativas.

Mesmo com a manutenção de alguns dispositivos de proteção, especialistas alertam que a lei pode acelerar a liberação de grandes empreendimentos na Amazônia, ampliando a pressão sobre um ecossistema que, segundo a pesquisa do Ipam, já dá sinais concretos de colapso.

'Efeito martelo' sobre a Amazônia ainda pode ser revertido

Grande parte dos estudos sobre o futuro da Amazônia se concentra na hipótese de um "ponto de não retorno" climático — uma mudança abrupta e irreversível em toda a região, causada por um ciclo de retroalimentação entre desmatamento e alterações no clima local.

Nesse cenário, conhecido como "efeito dominó", a derrubada de florestas em um ponto reduz a umidade, prejudica a regeneração da mata nativa e afeta áreas vizinhas, desencadeando uma degradação em cadeia.

A pesquisa liderada por Brando, no entanto, não encontrou evidências de que esse ponto único e simultâneo esteja prestes a ocorrer em toda a Amazônia. O que os pesquisadores apontam como mais urgente é outro mecanismo: o "efeito martelo".