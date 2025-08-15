Isolado no STF, Fux está apostando que Lula não ganha a reeleição em 2026

O ministro tem sido celebrado pelo bolsonarismo como alguém "moderado", por ter se colocado de forma contrária a penas mais robustas contra alguns dos golpistas que participaram do 8 de janeiro. Ou questionado o julgamento em outros momentos, fugindo da maioria da Primeira Turma.

Se um nome alinhado ao ex-presidente, como o governador Tarcísio de Freitas, ganha a eleição, Fux, Mendonça e Nunes Marques terão mais poder do que têm hoje. O que significará influência para indicar nomes para o Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais federais, entre outros postos nos Poderes Judiciário e Executivo.

Como ele sabe que Lula não morre de amores por sua figura, é uma aposta pragmática.

A desconfiança vem da época do Mensalão. Petistas que foram envolvidos no escândalo apontaram, na época, que Fux, em campanha por uma indicação ao STF, garantiu: "mato no peito". Interpretaram como alguém que se oferecia para ajudar a inocentá-los, apesar de afirmarem que não pediram isso a ele. Dilma Rousseff o indicou em 2011, e ele condenou os réus.

Já presidente da corte, em 2021, Fux foi acusado de matar no peito a revelação de que membros do Exército articularam uma pressão sobre o tribunal para não conceder um habeas corpus para Lula em 2018 (ele viria a ficar 580 dias preso, abrindo espaço para Jair Bolsonaro se eleger presidente). Na época, coube ao ministro Edson Fachin afirmar que isso era "intolerável e inaceitável".

E, uma vez preso, Lula foi proibido por Fux de dar entrevistas, ao contrário do que acontecia com outros presos.