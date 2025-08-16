Clã Bolsonaro lidera culpa por tarifaço e vê pressão menor sobre Moraes
Após Donald Trump baixar um tarifaço de 50% para ver se o Brasil arrega e libera Jair Bolsonaro de uma punição por sua tentativa de golpe de Estado, o bolsonarismo vem batendo bumbo, noite e dia, para convencer os brasileiros de que o culpado por isso é Lula.
O governo Lula tem incontáveis defeitos, mas este caso não é culpa dele. Mas uma operação incansável de narrativas, com a clara missão de transferir ao presidente da República a responsabilidade pelo desastre representado pela sanção dos Estados Unidos está em curso. Para isso, eles têm usado força total no seu sistema de comunicação via redes sociais, aplicativos de mensagens e governadores. Mas, até agora, o discurso reforçou apenas o estoque opinativo dentro do próprio campo ideológico.
O clã Bolsonaro é apontado como responsável pelo tarifaço por 39% da população (22%, Jair, e 17%, Eduardo), enquanto Lula é indicado como culpado por 35%, segundo pesquisa Datafolha divulgada hoje. A margem de erro é de dois pontos, portanto, a diferença de quatro pontos, no limite da margem, indica que há, provavelmente, mais gente culpando um Bolsonaro do que o petista.
O ministro Alexandre de Moraes, relator do julgamento da tentativa de golpe, aparece com apenas 15%, apesar das sanções movidas por Trump diretamente contra ele.
Diante do Datafolha, a primeira análise é de que o governo federal não conseguiu convencer a sociedade de que o tarifaço atende a uma necessidade do clã Bolsonaro. Mas olhando para além da superfície, e considerando que o sistema de comunicação do bolsonarismo é mais efetivo e potente do que o do governo (basta ver a campanha sobre o Pix), os números traduzem, na verdade, um problema para extrema direita.
Pois é ela quem precisa de tração, neste momento, para poder sonhar com um emparedamento de nossas instituições por Trump a fim de livrar Jair do xilindró. O Datafolha aponta, contudo, que um lado não parece ter conseguido convencer o outro. Nesse contexto, as instituições escapam da pressão por impunidade e anistia.
Isso significa também que, do ponto de vista do Poder Judiciário, o deputado federal Eduardo Bolsonaro vai ser condenado, mais cedo ou mais tarde, por estar nos Estados Unidos incitando uma nação estrangeira contra o Brasil. E, do ponto de vista do Poder Legislativo, ele perderá o mandato pelo mesmo motivo. Se o Congresso não tiver coragem de uma cassação direta, vai ser por faltas mesmo.
Os dados mostram que a narrativa não extrapolou o círculo de eco e que uma campanha de desinformação, por mais alta e vibrante que seja, pode encontrar limites. Vamos ver como isso se desdobra nas próximas semanas quando os efeitos econômicos do tarifaço começarem a ser sentidos pela população.