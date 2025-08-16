Clã Bolsonaro lidera culpa por tarifaço e vê pressão menor sobre Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, relator do julgamento da tentativa de golpe, aparece com apenas 15%, apesar das sanções movidas por Trump diretamente contra ele.

Diante do Datafolha, a primeira análise é de que o governo federal não conseguiu convencer a sociedade de que o tarifaço atende a uma necessidade do clã Bolsonaro. Mas olhando para além da superfície, e considerando que o sistema de comunicação do bolsonarismo é mais efetivo e potente do que o do governo (basta ver a campanha sobre o Pix), os números traduzem, na verdade, um problema para extrema direita.

Pois é ela quem precisa de tração, neste momento, para poder sonhar com um emparedamento de nossas instituições por Trump a fim de livrar Jair do xilindró. O Datafolha aponta, contudo, que um lado não parece ter conseguido convencer o outro. Nesse contexto, as instituições escapam da pressão por impunidade e anistia.

Isso significa também que, do ponto de vista do Poder Judiciário, o deputado federal Eduardo Bolsonaro vai ser condenado, mais cedo ou mais tarde, por estar nos Estados Unidos incitando uma nação estrangeira contra o Brasil. E, do ponto de vista do Poder Legislativo, ele perderá o mandato pelo mesmo motivo. Se o Congresso não tiver coragem de uma cassação direta, vai ser por faltas mesmo.

Os dados mostram que a narrativa não extrapolou o círculo de eco e que uma campanha de desinformação, por mais alta e vibrante que seja, pode encontrar limites. Vamos ver como isso se desdobra nas próximas semanas quando os efeitos econômicos do tarifaço começarem a ser sentidos pela população.