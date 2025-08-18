Criticar sacanagem do INSS é fácil; bora criticar safadeza de banco privado

A reportagem apontou o Bradesco como a instituição com o maior número de casos de acordo com uma análise dos processos no Poder Judiciário, e um número menor envolvendo o Itaú e o Santander. O levantamento não identificou casos judiciais envolvendo Caixa e Banco do Brasil.

Desde 2021, o Banco Central permite que os bancos não precisam da autorização do cliente para o débito automático apenas quando a cobrança vier de outra instituição financeira que seja autorizada pelo órgão. Uma regra que coloca em risco a saúde financeira dos cidadãos. Mas o Bradesco foi além e debitou mesmo de quem não tinha autorização do BC.

Os bancos brasileiros, onde o débito automático é feito são parte em vários processos, inclusive tendo sido condenados. Como empresas não se questionaram diante da quantidade de casos e por que elas não começaram por contra própria uma checagem juntos aos clientes? Pelo contrário, continuaram permitindo que aposentados e pensionistas tivessem seus benefícios saqueados por um esquema que existe porque eles, os bancos, decidiram fazer a egípcia. Isso não é "falha do sistema". É conivência.

Os golpistas por trás desses descontos ilegais só agem porque encontram portas abertas. Os bancos, que deveriam ser os guardiões do dinheiro de seus clientes, mantêm sistemas frágeis de verificação, permitindo que cobranças suspeitas sejam debitadas sem questionamento.

Bancos dizem que enviam comunicações aos clientes, mas de forma digital, ignorando que muitos aposentados são praticamente analfabetos digitais. Por que não implementaram um sistema de confirmação por voz para clientes idosos, por exemplo?

Alegam que não compactuam com qualquer prática ilícita ou abusiva contra o consumidor e jogam a batata quente para o Banco Central ao se escorar em regras relativas ao serviço de débito automático para conta corrente. Elas apontam que, em caso de não reconhecimento desse débito, o cliente deve procurar o banco que originou essa despesa e pedir a suspensão desse pagamento. E brigar com as empresas que debitaram, não com o banco. Novamente, ignorando que o cliente em questão, não raro, não sabe nem onde fica a tal da internet.