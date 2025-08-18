Trump punirá o Brasil se obrigarmos redes a proteger crianças pós-Felca?
Após as denúncias do influenciador Felca, o Congresso Nacional e o governo federal se mexeram para dar respostas à questão da adultização e exploração sexual de crianças e adolescentes nas redes sociais. Projetos de leis para regular plataformas digitais, que recomendam conteúdos criminosos por seus algoritmos, foram propostos ou voltaram a tramitar.
Mas há quem faça oposição a isso, alegando censura. Por exemplo, bolsonaristas devem obstruir, na Câmara, a votação do projeto do senador Alessandro Vieira para proteger crianças e adolescentes no mundo digital.
E prometem pedir ajuda ao governo Donald Trump, que atua, em escala planetária, como leão de chácara das big techs. União Europeia, Austrália, Canadá e Brasil vem levando pedrada do presidente norte-americano quando se movem para fazer com que essas empresas sigam as leis dos locais onde operam. Em troca, Trump recebeu a genuflexão dos bilionários que as controlam.
Antes mesmo do tarifaço de 50% imposto aos produtos brasileiros, os Estados Unidos já reclamavam do tratamento dado às suas big techs por aqui. Exigiam que elas pudessem seguir as leis norte-americanas, não as brasileiras, o que é um escárnio. Quando encaminhou as sanções econômicas ao nosso país, usando como morte principal a interrupção do julgamento de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, Trump criticou as decisões da Justiça que desagradaram as plataformas.
Diante disso, e dos pedidos dos patriotas (sic) que gozam com intervenção estrangeira, podemos ter uma situação bizarra: o país aprova uma minirregulação das plataformas para proteger crianças e adolescentes que pode tratar de adultização, exploração sexual, incitação ao suicídio, fomento ao ataque a escolas, e recebemos uma sanção dos Estados Unidos.
O combate ao comportamento pedófilo faz parte das regras de comunidade das plataformas, o que não significa que todas sigam a orientação. Algumas, como YouTube, bloqueiam até vídeos de crianças na praia usando roupas de banho. Outras deixam passar coisas escabrosas e ainda recomendam para os consumidores mais e mais postagens similares.
Qualquer político que se diga amigo da família, atuaria para garantir que as big techs modulem seus algoritmos a fim de não propagarem dor e sofrimento. Como, contudo, a preocupação vem sendo financeira, eleitoral e geopolítica, tanto lá quanto aqui. Não será surpresa se o Brasil levar mais uma porrada por fazer a lição de casa enquanto outros passam pano para pedófilo em nome da liberdade.