Trump punirá o Brasil se obrigarmos redes a proteger crianças pós-Felca?

Antes mesmo do tarifaço de 50% imposto aos produtos brasileiros, os Estados Unidos já reclamavam do tratamento dado às suas big techs por aqui. Exigiam que elas pudessem seguir as leis norte-americanas, não as brasileiras, o que é um escárnio. Quando encaminhou as sanções econômicas ao nosso país, usando como morte principal a interrupção do julgamento de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, Trump criticou as decisões da Justiça que desagradaram as plataformas.

Diante disso, e dos pedidos dos patriotas (sic) que gozam com intervenção estrangeira, podemos ter uma situação bizarra: o país aprova uma minirregulação das plataformas para proteger crianças e adolescentes que pode tratar de adultização, exploração sexual, incitação ao suicídio, fomento ao ataque a escolas, e recebemos uma sanção dos Estados Unidos.

O combate ao comportamento pedófilo faz parte das regras de comunidade das plataformas, o que não significa que todas sigam a orientação. Algumas, como YouTube, bloqueiam até vídeos de crianças na praia usando roupas de banho. Outras deixam passar coisas escabrosas e ainda recomendam para os consumidores mais e mais postagens similares.

Qualquer político que se diga amigo da família, atuaria para garantir que as big techs modulem seus algoritmos a fim de não propagarem dor e sofrimento. Como, contudo, a preocupação vem sendo financeira, eleitoral e geopolítica, tanto lá quanto aqui. Não será surpresa se o Brasil levar mais uma porrada por fazer a lição de casa enquanto outros passam pano para pedófilo em nome da liberdade.