René matou gari, espancou e mentiu porque o Brasil o trata como especial
Agora assassino confesso, Renê da Silva Nogueira Junior vem comprovando que faz parte de um grupo de elite que acredita que o mundo existe para servi-lo. E não apenas porque matou o gari Laudemir de Souza Fernandes, em Belo Horizonte, após se irritar com um caminhão de lixo.
Ele não tinha autorização para portar uma arma? Sem problema: pegou a pistola .380 da esposa, que é delegada da Polícia Civil.
Ele não tinha formação acadêmica suficiente? Sem estresse: foi só colocar cursos que nunca fez em instituições como Harvard, USP, PUC-Rio e ESPM, bombando o LinkedIn com anabolizantes.
Ele não conseguiu aceitar o término de um relacionamento anterior? Sem drama: agrediu fisicamente a ex-companheira, incluindo vassouradas, gerando um boletim de ocorrência em 2021.
Ele não tinha carteira de motorista para moto? Sem dor de cabeça: pegou uma motocicleta mesmo assim e acabou atropelando e matando uma mulher em situação de rua, em 2003, no Rio de Janeiro.
Reeditando o clássico de Júlio Bressane, de 1969, "Matou a Família e foi ao Cinema", René produziu a trilogia "Matou o Gari e Foi à Academia", "Matou o Gari e Foi ao Trabalho" e "Matou o Gari e Foi Passear com os Pets".
Não é uma drama como o original, muito menos o terror da versão de 1991 de Neville de Almeida. É um filme feito não para o cinema, mas para o TikTok, tratando de sociopatas que agem livremente, sendo celebrados e incensados por uma sociedade que os veem como especiais, sem serem questionados, contidos ou enquadrados. Até que uma tragédia aconteça.
Ou, melhor, até que cometam uma tragédia.