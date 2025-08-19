'Vingador' Flávio Dino faz governo Trump reagir como o dono do mundo
Em um momento de sinceridade, o governo dos Estados Unidos, na era Trump 2.0, resolveu mostrar que a cartola e a capa de defensor da "democracia" é fantasia ao reforçar que está em construção um império que se acha acima de qualquer lei nacional. O estopim foi uma decisão do ministro da Justiça, Flávio Dino, que proibiu a aplicação no Brasil de decisões judiciais e leis estrangeiras que não foram validadas por acordos internacionais ou referendadas pela Justiça brasileira. O que pode beneficiar o ministro Alexandre de Moraes.
A decisão foi tomada sobre um ação proposta pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), que contesta a legalidade de municípios brasileiros ajuizarem ações judiciais no exterior visando indenização por danos causados no Brasil. No caso concreto, há um processo correndo na Justiça do Reino Unido sobre ações de ressarcimento relativas à tragédia da Samarco (Vale + BHP) mineradoras em Mariana, em Minas Gerais.
Dino não cita as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes usando a lei Magnitsky, pelo governo Trump, mas ela está lá. É um aviso ao sistema bancário nacional para não bloquear as contas de Moraes em reais, caso contrário, vai rolar punição. Na gênese disso, a pressão de Trump para interromper o julgamento de Jair Bolsonaro no STF por tentativa de golpe de Estado.
A Embaixada dos Estados Unidos, em uma postagem nas redes sociais, afirmou o óbvio: "Nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções impostas pelos EUA ou proteger alguém das severas consequências de descumpri-las". E reforçou que "cidadãos americanos estão proibidos de manter qualquer relação comercial com ele". Até aí, tudo bem. Os EUA têm gerência sobre suas leis e povo.
Mas foi além, muito além, e ameaçou o mundo: "Já cidadãos de outros países devem agir com cautela: quem oferecer apoio material a violadores de direitos humanos também pode ser alvo de sanções".
E compartilhou uma postagem do Departamento de Estado afirmando que Alexandre de Moraes "é tóxico para todas as empresas legítimas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados".
Isso é de fazer corar qualquer um que ainda acredite na fábula de uma comunidade internacional de iguais. Traduzindo do "imperialês" para o português: "Nós somos o xerife, o juiz, o júri e o carrasco do planeta. Nossas leis são globais. As de vocês, se forem contra os nossos interesses, são meras sugestões. Podem guardá-las numa gaveta".
É a Doutrina Monroe revisitada, turboalimentada e com esteroides. Não é mais sobre "a América para os americanos", mas "o mundo para os americanos". A soberania nacional, conceito tão caro aos conservadores de plantão, desde que seja a deles, vai para o beleléu quando o Tio Sam resolve apertar o botão.
O mais irônico de toda essa história é ver a reação dos adoradores locais do Grande Irmão do Norte, aqueles que passaram os últimos anos vociferando contra uma suposta "ameaça comunista" vinda do governo Lula e defendendo a "soberania" contra "globalistas". Agora, diante de uma afronta real, concreta e explícita à soberania nacional e ao nosso Poder Judiciário, eles apoiam o injustificável.
Dino, em uma decisão que também é política, disse: "Aqui quem manda é a nossa lei". O ministro também forçou Washington a mostrar suas cartas na mesa global: a do poder bruto e da coerção. Agiu como o "vingador", em momento correto, um personagem que ele havia incorporado no Congresso.
O governo Biden, e agora o de Trump, não cansaram de dizer que China e Rússia são ameaças à ordem global baseada em regras. Mas que regras são essas? Só as que eles escrevem, decretam e impõem aos outros?
O Brasil não está isento de críticas em sua política externa ou seu comércio internacional, mas precisa responder a esse desafio com firmeza e unidade. Não se trata de anti-americanismo rasteiro, mas da defesa intransigente de um princípio básico: em um país soberano, as leis que valem são as aprovadas por seu povo e seu Congresso, não as decretadas por um gabinete em Washington.
O recado de Washington foi claro. Cabe agora ao Brasil, e ao resto do mundo que ainda preza a autodeterminação, decidir se aceita passivamente isso ou se lembrará que, mesmo contra um gigante, a resistência é o primeiro passo para se manter de pé.