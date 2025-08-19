'Vingador' Flávio Dino faz governo Trump reagir como o dono do mundo

A Embaixada dos Estados Unidos, em uma postagem nas redes sociais, afirmou o óbvio: "Nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções impostas pelos EUA ou proteger alguém das severas consequências de descumpri-las". E reforçou que "cidadãos americanos estão proibidos de manter qualquer relação comercial com ele". Até aí, tudo bem. Os EUA têm gerência sobre suas leis e povo.

Mas foi além, muito além, e ameaçou o mundo: "Já cidadãos de outros países devem agir com cautela: quem oferecer apoio material a violadores de direitos humanos também pode ser alvo de sanções".

E compartilhou uma postagem do Departamento de Estado afirmando que Alexandre de Moraes "é tóxico para todas as empresas legítimas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados".

Isso é de fazer corar qualquer um que ainda acredite na fábula de uma comunidade internacional de iguais. Traduzindo do "imperialês" para o português: "Nós somos o xerife, o juiz, o júri e o carrasco do planeta. Nossas leis são globais. As de vocês, se forem contra os nossos interesses, são meras sugestões. Podem guardá-las numa gaveta".

É a Doutrina Monroe revisitada, turboalimentada e com esteroides. Não é mais sobre "a América para os americanos", mas "o mundo para os americanos". A soberania nacional, conceito tão caro aos conservadores de plantão, desde que seja a deles, vai para o beleléu quando o Tio Sam resolve apertar o botão.

O mais irônico de toda essa história é ver a reação dos adoradores locais do Grande Irmão do Norte, aqueles que passaram os últimos anos vociferando contra uma suposta "ameaça comunista" vinda do governo Lula e defendendo a "soberania" contra "globalistas". Agora, diante de uma afronta real, concreta e explícita à soberania nacional e ao nosso Poder Judiciário, eles apoiam o injustificável.