Bife, Trump e Bolsonaro ajudam Lula a sonhar com reeleição, indica Quaest

Para se reeleger, Lula precisará entregar picanha e cerveja, mas também arroz e feijão, a um patamar menor do que hoje. Poder de compra é qualidade de vida, e qualidade de vida é voto. Não adianta um PIB grandão se ele proporciona prazer a poucos.

Ajudou na melhora na imagem do governo a forma com a qual ele vem lidando com o ataque de Donald Trump, através do tarifaço de 50% à importação de nossos produtos e das sanções a instituições brasileiras.

Para 48% dos brasileiros, Lula e o PT estão se saindo melhor diante do tarifaço do que Bolsonaro e seus aliados, que ainda mantém surpreendentes 28% - fruto de um Brasil em que a ultrapolarização atropela a realidade. Lula se sai melhor, inclusive, que o governador Tarcísio de Freitas nesse quesito.

O principal motivo para as punições apontado pelo próprio Trump é o julgamento de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e organização criminosa armada em curso no STF. O norte-americano, que também tentou aplicar golpe semelhante, quer seu aliado livre para tentar outro.

O filho de Jair, Eduardo Bolsonaro, está nos EUA conspirando contra o país e pedindo mais ataques. E isso está sendo percebido pela população, uma vez que 69% apontam que o faltoso deputado federal defende os interesses dele e do seu clã, enquanto 23% (ou seja, o bolsonarismo-raiz) aponta que ele defende os interesses do Brasil.

Suco, celulose, petróleo e aviões, entre outros, acabaram ficando de fora da sanção de Trump, mas café e carne, entre outros, estão sobretaxados em 50%. Parte da produção que não for para os EUA será absorvida por outros países, mas parte pelo mercado interno, o que fará com que o preço desses alimentos, atuais vilões da inflação, abaixem. Pelo menos por um tempo.