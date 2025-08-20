Moraes tem razão, pois bancos (e redes sociais) não podem ignorar nossa lei
Tal como muita gente surtou com a declaração óbvia do ministro Flávio Dino, de que Justiça de outros países não manda no Brasil, agora muita gente panica quando o ministro Alexandre de Moraes afirmou, em entrevista à Reuters, que bancos podem sofrer sanções caso suspendam contas em reais por aqui ao cumprir ordens dos Estados Unidos.
Dino não falou nenhuma novidade, só lembrou algo que muita gente queria esquecer. Tampouco Moraes, uma vez, que um ano atrás, suspendeu a plataforma X após sistematicamente desrespeitar leis e decisões judiciais brasileiras. A empresa de Elon Musk optou por atropelar as nossas regras, assumindo claramente o risco de ter suas atividades interrompidas.
O mesmo raciocínio deve valer para um banco que, atendendo a um comando externo, resolva congelar ou bloquear contas em reais de cidadãos ou empresas brasileiras sem uma ordem judicial local válida. A punição não seria uma retaliação vingativa, mas uma consequência previsível e necessária para a manutenção da autoridade do Estado e da segurança jurídica.
Claro que tudo isso pode dar um rebosteio federal, para não poupar o vernáculo. O sistema bancário está interligado internacionalmente e bancos podem ser punidos por Trump.
Mas a questão não é só uma sanção contra Moraes. Uma das características do presidente Donald Trump é que, quando sente cheiro de sangue, ataca novamente. Demonstrações de fraqueza são convites para aprofundar sanções. Se o Brasil ceder com Moraes, o norte-americano vai entender que há uma porta aberta e poderá sancionar outros ministros do STF, presidentes da Câmara do Senado, da República, ministros de estado, governadores, prefeitos.
E por que parar por aí? Nada impede que eles sancione procuradores, advogados, jornalistas, membros da sociedade civil. Como pregou o sermão do teólogo alemão Martin Niemoller, perseguido pelos nazistas, se nos calamos quando é com outros com os quais não nos identificamos, quando for conosco, não haverá ninguém para ajudar.
Qualquer empresa que deseje atuar em solo nacional, seja ela de tecnologia ou de serviços financeiros, o faz sob um contrato social tácito e explícito. Esse contrato estabelece que, em troca do acesso ao nosso mercado, à nossa mão de obra e à nossa confiança, ela se submete ao ordenamento jurídico brasileiro.
Isso inclui a Constituição Federal, o Código Civil, as normas do Banco Central e, sobretudo, as decisões do Poder Judiciário. Ignorar este princípio é corroer a própria base do Estado Democrático de Direito, transformando o território nacional em um faroeste onde o poder econômico e a influência geopolítica de matriz externa ditam as regras.
Alguns podem argumentar, de má-fé ou com ingenuidade, que tudo isso se trata de uma postura radical ou de um conflito desnecessário. Outros, de forma cínica, dizem que liberar Jair Bolsonaro de ser julgado por golpe de Estado, como quer Trump, seria um preço barato a se pagar.
Mas a pergunta que fica é: que país soberano aceita pacificamente que suas leis sejam ignoradas em seu próprio território por decisão de um governante estrangeiro? Permitir tal afronta seria abrir um precedente perigoso, no qual o Brasil se tornaria refém, com a economia e o sistema financeiro nacional ainda mais vulneráveis a ventos políticos externos do que naturalmente já são.
O posicionamento de Moraes e Dino são, portanto, um ato de proteção. Proteção da nossa economia, da estabilidade do nosso sistema financeiro e da nossa soberania.
O principal efeito colateral positivo, tanto no caso das redes sociais quanto no sistema financeiro, é o fortalecimento da mensagem de que o Brasil possui instituições sólidas e que a lei vale para todos. No tabuleiro geopolítico global, a nação que não defende sua própria jurisdição é tratada não como parceira, mas como colônia.