Moraes tem razão, pois bancos (e redes sociais) não podem ignorar nossa lei

Claro que tudo isso pode dar um rebosteio federal, para não poupar o vernáculo. O sistema bancário está interligado internacionalmente e bancos podem ser punidos por Trump.

Mas a questão não é só uma sanção contra Moraes. Uma das características do presidente Donald Trump é que, quando sente cheiro de sangue, ataca novamente. Demonstrações de fraqueza são convites para aprofundar sanções. Se o Brasil ceder com Moraes, o norte-americano vai entender que há uma porta aberta e poderá sancionar outros ministros do STF, presidentes da Câmara do Senado, da República, ministros de estado, governadores, prefeitos.

E por que parar por aí? Nada impede que eles sancione procuradores, advogados, jornalistas, membros da sociedade civil. Como pregou o sermão do teólogo alemão Martin Niemoller, perseguido pelos nazistas, se nos calamos quando é com outros com os quais não nos identificamos, quando for conosco, não haverá ninguém para ajudar.

Qualquer empresa que deseje atuar em solo nacional, seja ela de tecnologia ou de serviços financeiros, o faz sob um contrato social tácito e explícito. Esse contrato estabelece que, em troca do acesso ao nosso mercado, à nossa mão de obra e à nossa confiança, ela se submete ao ordenamento jurídico brasileiro.

Isso inclui a Constituição Federal, o Código Civil, as normas do Banco Central e, sobretudo, as decisões do Poder Judiciário. Ignorar este princípio é corroer a própria base do Estado Democrático de Direito, transformando o território nacional em um faroeste onde o poder econômico e a influência geopolítica de matriz externa ditam as regras.

Alguns podem argumentar, de má-fé ou com ingenuidade, que tudo isso se trata de uma postura radical ou de um conflito desnecessário. Outros, de forma cínica, dizem que liberar Jair Bolsonaro de ser julgado por golpe de Estado, como quer Trump, seria um preço barato a se pagar.