Bolsonaro ensinou autoritarismo, agora recebe um 'VTNC' do filho Eduardo
A família Bolsonaro sempre se vendeu como o epítome dos valores tradicionais: hierarquia, respeito aos mais velhos e autoridade paterna. Jair Bolsonaro, o patriarca, construiu sua imagem pública como o "capitão", o homem de pulso firme que colocaria ordem na casa. Mas a realidade, escancarada pelas investigações da Polícia Federal sobre obstrução ao julgamento por golpe de Estado, é um retrato de falência moral profunda.
O "mito" que prometia salvar o Brasil da desordem não consegue nem manter o respeito dentro do próprio quartel-general.
As mensagens apreendidas mostram que o ensinamento mais eficaz de Bolsonaro-pai não foi sobre patriotismo ou civismo. Foi uma masterclass em autoritarismo, arrogância e falta de respeito. Ele provou isso ao dizer que uma deputada seria tão feia que não merecia ser estuprada, ao ameaçar jornalistas de agressão, ao apontar que iria fuzilar adversários políticos. Lições tão bem aprendidas que o aluno, no caso o deputado Eduardo Bolsonaro, agora devolve ao professor com juros e correção monetária.
Na noite de 15 de julho, o deputado federal enviou um "VTNC seu ingrato do caralho" para Jair após ler uma entrevista que o ex-presidente concedeu ao portal Poder 360.
"Ele [Eduardo Bolsonaro] apesar de ter feito 40 anos de idade agora, né... Ele não é tão maduro assim, vamos assim dizer, talhado para a política... Tá bem. Ele acerta 90% das vezes, 9% quando meio e 1% está errando", disse Jair à imprensa.
As mensagens demonstram irritação do deputado com as declarações do pai sobre ele, que acalenta o sonho de ser candidato à Presidência da República em 2026. Mas também o apoio que Jair vinha dando, na opinião de Eduardo, ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).
Bolsonaro correu para dar declarações aos jornalistas a fim de acalmar o filho. Só aí Eduardo pediu desculpas: "Estava puto na hora". A estratégia de comunicação da direita depende de faniquitos familiares.
Eduardo Bolsonaro aprendeu com o mestre. Aprendeu que a força bruta, a ameaça e a chantagem são linguagens válidas. E agora o pupilo usa as mesmas armas contra o mentor.
"Você ensina autoritarismo e eles crescem para te dominar", afirmou à coluna Christian Dunker, psicanalista e professor titular do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da USP.
Ele lembra a cena de "Memórias Póstumas de Brás Cubas", de Machado de Assis, no qual um pai repreende o filho na frente dos outros, mas o aprova em particular. Isso termina com uma pessoa criando tiranos que o dominam.
O homem que se vendia como o grande líder da direita brasileira é, na verdade, refém da própria criação. Um rei sem coroa, comandado pelas vontades de seus herdeiros e por pastores aliados. E o Brasil, que assiste a tudo isso de camarote, pagando a conta mais cara devido ao tarifaço imposto por Donald Trump, fomentado por Eduardo e Jair.