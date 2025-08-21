Bolsonaro ensinou autoritarismo, agora recebe um 'VTNC' do filho Eduardo

Na noite de 15 de julho, o deputado federal enviou um "VTNC seu ingrato do caralho" para Jair após ler uma entrevista que o ex-presidente concedeu ao portal Poder 360.

"Ele [Eduardo Bolsonaro] apesar de ter feito 40 anos de idade agora, né... Ele não é tão maduro assim, vamos assim dizer, talhado para a política... Tá bem. Ele acerta 90% das vezes, 9% quando meio e 1% está errando", disse Jair à imprensa.

As mensagens demonstram irritação do deputado com as declarações do pai sobre ele, que acalenta o sonho de ser candidato à Presidência da República em 2026. Mas também o apoio que Jair vinha dando, na opinião de Eduardo, ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Bolsonaro correu para dar declarações aos jornalistas a fim de acalmar o filho. Só aí Eduardo pediu desculpas: "Estava puto na hora". A estratégia de comunicação da direita depende de faniquitos familiares.

Eduardo Bolsonaro aprendeu com o mestre. Aprendeu que a força bruta, a ameaça e a chantagem são linguagens válidas. E agora o pupilo usa as mesmas armas contra o mentor.

"Você ensina autoritarismo e eles crescem para te dominar", afirmou à coluna Christian Dunker, psicanalista e professor titular do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da USP.