Babacas que agridem no Ibirapuera seguem os passos do assassino de gari
Mulheres têm sido agredidas no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, por homens que, no alto de sua prepotência, arrogância e imbecilidade e diante da ansiedade para compensar o seu diminuto intelecto, acreditam serem os donos de um local que é público. O nível de violência é diferente, mas a sociopatia é da mesma natureza daquela encontrada em Renê Nogueira Júnior, que matou o gari Laudemir Fernandes em Belo Horizonte.
Na capital mineira, o assassino, após ficar transtornado com o caminhão de lixo que atrapalhou o caminho do seu carro de luxo, ameaçou a motorista e, depois, matou Laudemir com dois tiros. Achava-se o dono da rua e puniu quem ousou discordar. Depois foi passear com os cachorros, trabalhar e treinar na academia. Afinal de contas, para ele, não tinha feito nada errado.
Em São Paulo, homens socam, cotovelam, estapeiam, empurram e ameaçam mulheres que usam o espaço para fazer exercícios físicos. Irritam-se com o "pace", o ritmo da corrida, e até com o sentido em que elas fazem seu treino. Há também relatos de mulheres que foram agredidas por ciclistas, pois teriam "atrapalhado" o caminho. Sim, há semoventes vestidos de lycra achando que o Ibira é o Tour de France, provavelmente para compensar a crise da meia idade.
O fato de poucas vítimas dos agressores no Ibirapuera serem do sexo masculino demonstra a natureza machista das agressões. Mas essa informação nem seria necessária, não é mesmo?
Depois dos casos virem a público, a concessionária anunciou a instalação de postos fixos de vigilância em locais estratégicos. E pede que denúncias sejam feitas aos seguranças. Antes muito tarde do que nunca. Esperemos que funcione, lembrando que ela é a responsável pela integridade de quem frequenta o local.
O Ibirapuera teve a administração privatizada, mas continua um espaço público, em que todos podem usá-lo. Quem não consegue entender isso demonstra problemas de conviver em sociedade. Recomenda-se que, nesses casos, procure tratamento.
Agressão e assassinato por "atrapalhar o caminho" precisam ser punidos com cadeia. René está preso. Que o mesmo aconteça com os celerados do parque.